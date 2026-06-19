El Arsenal pone a cuatro jugadores importantes en venta

El mercado de fichajes está en plena actividad y los equipos se posicionan trabajando en sus plantillas. Uno de ellos es el Arsenal de Mikel Arteta. El club inglés ha puesto en venta a cuatro jugadores importantes de su equipo para 'hacer sitio' de cara a los posibles fichajes posteriores.

A pesar de haber cerrado una temporada espectacular, ganando la Premier League y jugando su segunda final de Liga de Campeones, cayendo en penaltis ante el PSG, el club quiere dar paso más en el fútbol europeo, quiere fichajes, y para financiarlos, ya ha colocado a algunas piezas en el mercado. Según informa Sky Sports, el principal candidato a hacer las maletas es Leandro Trossard (31 años). Al belga solo le queda un año más de contrato, y no tiene pinta de que se le vaya a renovar, por lo que se le ha colocado en el mercado, por un traspaso que podría rondar los 20-23 millones de euros.

El delantero del Arsenal Leandro Trossard (d) intenta escaparse del húngaro Antal Yaakobishvili, del Girona, durante el partido de primera ronda de la Liga de Campeones que Girona FC y Arsenal FC disputan este miércoles en el estadio de Montilivi. EFE/David Borrat / David Borrat. EFE

En la zona atacante, otro jugador a tener en cuenta es Gabriel Martinelli (25 años). Al brasileño también le queda un año más de contrato, pero el Arsenal tiene una opción de ampliarlo por una temporada más. No está en el mercado, pero si llega una buena oferta, podría dejar el Emirates Stadium. La citada fuente comenta que también habrá que estar atentos a Gabriel Jesús (29 años), que también tiene un año de contrato, pero al que saben que será muy complicado sacar.

Bajas en todas las posiciones

Siguiendo con la zona ofensiva, Ethan Nwaneri (19 años) también está en el escaparate. El talentoso jugador no ha roto como se esperaba en su cesión al Olympique de Marsella y, a pesar de tener contrato hasta 2030, si llega una propuesta que satisfaga a la entidad inglesa, podría salir.

En el centro del campo, Christian Norgaard (32 años) podría dejar el equipo. El danés llegó el pasado verano, y apenas ha tenido protagonismo con Mikel Arteta, sumando 400 minutos de juego entre Premier League y Liga de Campeones. Con un año de contrato, si aterriza un centrocampista, como parece ser, se le buscará un nuevo destino.

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Christian Nørgaard / Arsenal FC

En defensa, el que tiene más papeletas para salir es Ben White (28 años). El lateral derecho ha visto como ha sido adelantado en la rotación y, aunque tiene dos años más de contrato, el Arsenal sabe que cuenta con clubes interesados, tanto en la Premier League como en el fútbol europeo, por lo que están buscando hacer caja con el defensor inglés para acometer otras incorporaciones.