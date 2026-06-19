Prohíben la entrada a Borja Iglesias en la concentración de España

Borja Iglesias llegó al Mundial 2026 dispuesto a asumir un rol secundario. No hay más que ver el primer partido contra Cabo Verde. Pero una cosa es esa y otra que le prohíban la entrada al hotel de concentración de la Selección. El caso es que el delantero protagonizó una de las imágenes más curiosas de la concentración de España en el Mundial después de que los miembros de seguridad del hotel impidieran su entrada al no reconocerle como futbolista del combinado nacional.

La anécdota se produjo durante la jornada de descanso que Luis de la Fuente concedió a sus jugadores entre el estreno frente a Cabo Verde y el decisivo compromiso ante Arabia Saudí. Tras el empate sin goles en el debut, el seleccionador quiso que sus futbolistas desconectaran durante unas horas antes de retomar los entrenamientos con la vista puesta en un partido que puede marcar el futuro de España en el torneo.

Borja Iglesias fue uno de los internacionales que aprovechó el permiso para salir del hotel de concentración, el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, en Tennessee. El delantero del Celta de Vigo disfrutó del día junto a su pareja, María Valero, así como con un grupo de amigos, antes de regresar al alojamiento de la expedición española.

Fue entonces cuando llegó el momento más surrealista de la jornada. Tal y como mostraron las cámaras de laSexta Deportes, los agentes encargados de controlar el acceso al recinto detuvieron al atacante gallego y le impidieron entrar al no identificarlo como integrante de la selección española. Puede ser por la pinta, porque no llevaba la acreditación en regla, porque no era el lugar correcto por donde entrar, porque el vigilante estaba enfadado porque ocupó el puesto que se merecía Carlos Espí o simplemente porque no le conocía de nada.

Desde el otro lado de las vallas que delimitaban el perímetro del hotel, Borja Iglesias trató de explicar la situación en inglés. "Soy jugador de la Selección. Necesito entrar", aseguró ante unos vigilantes que continuaban mostrándose escépticos y le respondían preguntándole si disponía de acreditación y si realmente formaba parte del equipo.

La incredulidad también se trasladó a los aficionados y periodistas que presenciaban la escena, tal y como capturaron las cámaras de LaSexta. Varios de ellos intentaron convencer a los miembros de seguridad de que estaban reteniendo a un internacional español, mientras no faltaban los comentarios de sorpresa al comprobar que nadie reconocía al delantero compostelano.

"Soy Borja Iglesias"

La conversación todavía dejó un momento más llamativo cuando uno de los agentes le preguntó directamente su nombre. "Borja Iglesias", respondió el futbolista, mientras varias personas repetían su identidad desde el exterior para tratar de resolver el malentendido.

Borja Iglesias puede ser el tercer '9' de la selección española / Valentí Enrich / SPO

Finalmente, el atacante del Celta optó por sacar su teléfono móvil y contactar con algún integrante de la expedición española para acreditar su identidad y poder acceder de nuevo al hotel, poniendo fin a una situación tan insólita como inesperada.

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La imagen quedó como una de las anécdotas más comentadas del día libre de la selección española, que este jueves volvió al trabajo para preparar un encuentro de máxima importancia frente a Arabia Saudí después del inesperado tropiezo inicial ante Cabo Verde. Igual cuando marque un gol ante Arabia Saudí le empiezan a reconocer más en EEUU.