¿Puede cambiar De la Fuente a Víctor Muñoz si se confirma su lesión que le impida jugar en el Mundial 2026?

No empezó España de la mejor manera al cosechar un paupérrimo empate contra Cabo Verde. Hubo ocasiones de sobra para golear, pero la mala puntería de los españoles y el buen trabajo de Vozinha, evitaron darle vida al marcador. El caso es que la mayoría de críticas le llovieron a Luis de la Fuente por colocar a Gavi como interior izquierdo, cuajando un pésimo partido. Las lesiones y molestias de varios jugadores exteriores condicionaron el once, en cualquier caso.

De los cuatro extremos convocados, sólo Yeremy estaba en perfectas condiciones físicas, pero curiosamente no jugó ningún minuto. Lamine Yamal y Nico Williams salieron desde el banquillo para revitalizar el ataque, pero ya era tarde. El cuarto atacante de banda es Víctor Muñoz. El jugador que llegó a la cita mundialista como futbolista de Osasuna y que se marchará como integrante del Liverpool tras abonar los ingleses 40 kilos, podría suponer un nuevo dolor de cabeza para el seleccionador.

Está claro que había que convocar a 26 jugadores para el Mundial y, jugando con extremos, la lógica pide que cuatro ocupen esas posiciones. Además, la gran temporada del rojillo dejaba claro que tenía muchas papeletas. Hasta ahí todo normal. El problema surge cuando el veloz atacante sufrió una lesión a final de temporada que le hizo recaer y todo apunta a que tampoco podrá ayudar a sus compañeros contra Arabia Saudí e incluso Uruguay. En caso de que se confirme que la lesión puede evitar que juegue el Mundial, ¿tiene De la Fuente la opción de cambiarle por un jugador de la prelista? No, no puede.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, da instrucciones a Lamine Yamal / Lavandeira jr / EFE

Posibles cambios en la Selección en caso de lesión durante el Mundial 2026

Las convocatorias oficiales de 26 jugadores debían salir de la prelista de 55, mandando la lista definitiva a la FIFA el 1 de junio como tarde y anunciándose el 2 del mismo mes. Ahora bien, sólo hay dos excepciones para modificar dichas convocatorias después.

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