¡Escalofriante lesión! El Mundial se acaba para una de las estrellas de Canadá, Koné, con la tibia rota

La contundente victoria de Canadá ante Catar pasó a un segundo plano por la imagen más dura del Mundial 2026 hasta la fecha. Cuando se alcanzaba el minuto 50, el centrocampista Ismaël Koné, una de las grandes figuras del combinado norteamericano, sufrió una gravísima lesión en la pierna izquierda tras un encontronazo fortuito con Madibo.

La acción provocó escenas de enorme impacto. Nada más producirse el choque, todos los jugadores de Canadá, tanto los que estaban sobre el terreno de juego como los suplentes, irrumpieron rápidamente en el césped para asistir a su compañero. Acto seguido formaron un círculo alrededor del futbolista con el objetivo de proteger su intimidad y evitar que las cámaras captaran la estremecedora imagen de su tibia izquierda fracturada y completamente desencajada.

El propio Madibo, autor involuntario de la acción, quedó visiblemente afectado. El jugador catarí se llevaba las manos a la cabeza, consciente de la gravedad de lo sucedido, mientras tanto, alguno de los locales se acerbaca con reproches. Madibo tuvo que ser consolado por sus compañeros. Tras la revisión del VAR, el árbitro modificó su decisión inicial y mostró la tarjeta roja al futbolista de Catar, que se convirtió en la segunda expulsión de una selección que ya perdía por 3-0.

Canadá pierde una pieza clave

La interrupción se prolongó durante más de cinco minutos mientras los servicios médicos atendían a Koné, que abandonó el campo en camilla, con la pierna inmovilizada y recibiendo una cerrada ovación del público, a la que respondía de igual modo. El centrocampista, de 24 años, es considerado uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol canadiense y una pieza fundamental en el esquema de la selección.

Poco después de reanudarse el encuentro llegó uno de los momentos más emotivos de la noche. Nathan-Dylan Saliba, que había entrado precisamente en sustitución de Koné, anotó el cuarto tanto canadiense y celebró el gol mostrando la camiseta con el dorsal 8 de su compañero lesionado, dedicándole el tanto en una muestra de apoyo que emocionó a todo el estadio.

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Ahora la preocupación se centra en el alcance definitivo de la lesión de Ismaël Koné, uno de los líderes de la nueva generación de Canadá y un futbolista del Sassuolo que llegaba al torneo en uno de los mejores momentos de su carrera. Las primeras imágenes hacen temer una larga ausencia para el mediocampista del Sassuolo, cuya lesión podría convertirse en la noticia más triste de esta Copa del Mundo.