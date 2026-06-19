Grimaldo y el Atlético avanzan las negociaciones
Grimaldo y el Atlético de Madrid avanzan las conversaciones y todo apunta a que el lateral valenciano regresará a LaLiga
Principio de acuerdo entre ambas partes después de que se escapara la opción de Marc Cucurella
Alejandro Grimaldo desea volver a España. El jugador del Bayer Leverkusen acaba contrato en 2027 y quiere jugar en LaLiga. El lateral izquierdo ya tiene un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid, según informa Fabrizio Romano.
El club colchonero activa el plan B y avanza las negociaciones con Grimaldo después de que Marc Cucurella, primera opción de mercado de los de Simeone, firmara por el Real Madrid. El club germano estaría dispuestro a aceptar la propuesta de compra y dejar salir fácilmente al lateral.
Grimaldo está tasado en unos 20 millones de euros pero el Bayer se rebajaría y el jugador podría salir por una cifra cercana a los 10 millones. Todo apunta a que el defensa de 30 años regresará a España, a su casa y el Atlético conseguirá cubrir la necesidad de reforzar la posición con el valenciano.
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