El II Desafío Palop Elite será este sábado en la Ciutat Esportiva Camilo Cano

La Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía acogerá este sábado 20 de junio la segunda edición del Desafío Palop Elite, una iniciativa deportiva dirigida a porteros y porteras con un formato de competición basado en entrenamiento específico para porteros. Las plazas están agotadas y contará con 70 participantes desde benjamines hasta juveniles que librarán esta “batalla de porteros”.

La presentación de este evento ha contado con la presencia del ex portero internacional, Andrés Palop y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También estuvo presente en el acto Alejandro Palop, organizador del evento.

“Batalla de porteros”

Esta “batalla de porteros” se desarrollará en el campo futbol 11 de césped artificial y en el Estadi Camilo Cano y se desarrollará mediante un atractivo formato de "Batalla" de porteros, basado en enfrentamientos directos uno contra uno. Durante cada duelo, ambos participantes alternarán acciones de ataque y defensa, tratando de marcar gol en la portería rival y evitar encajar tantos. La competición establece zonas delimitadas para la ejecución de los golpeos, que podrán realizarse con la mano, de volea o desde el suelo. Un formato emocionante y que pone a prueba reflejos, precisión, capacidad de reacción y toma de decisiones, convirtiendo cada duelo en una exigente prueba para los participantes.

Habrá animación, y música para animar la jornada y además, más de 12 premios y sorteo de material deportivo entre todos los participantes, destacando las camisetas firmadas de los porteros Iñaki Peña (F.C. Barcelona y Elche C.F) y David Soria (Getafe CF).

Uno de los porteros más destacados del fútbol españo

Andrés Palop es uno de los porteros más destacados del fútbol español de las últimas décadas. Formado en la cantera del Valencia CF, debutó con el primer equipo en la temporada 1997-1998 y conquistó dos títulos de Liga, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa.

En 2005 fichó por el Sevilla FC, donde se convirtió en una de las grandes referencias de la entidad hispalense y donde levantó dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Entre los momentos más recordados de su carrera destaca el histórico gol que anotó frente al Shakhtar Donetsk en la Copa de la UEFA de 2007, convirtiéndose en el primer portero español en marcar un gol en una competición europea.

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Palop también fue internacional con la Selección Española, con la que formó parte del combinado que conquistó la Eurocopa de 2008, título que inició una de las etapas más brillantes de la historia del fútbol español.