Lamine Yamal tranquiliza a España: "Estoy muy bien, preparado... ¿para 90 minutos?"

La principal incógnita de la selección española de cara al trascendental duelo frente a Arabia Saudí tiene nombre propio: Lamine Yamal. La estrella del combinado nacional que busca su segundo cetro mundial de la mano de una generación que lidera el sensacional futbolista de raíces marroquíes y ecuatoguineanas. En la primera entrevista que ha concedido durante la Copa del Mundo, a Televisión Española, el zurdo del FC Barcelona lanza un mensaje de tranquilidad al asegurar que su puesta a punto avanza según lo previsto. Está en condiciones de jugar más minutos este domingo que en el estreno contra Cabo Verde.

"Me encuentro muy bien. Llevo mucho tiempo fuera del campo y tengo ganas del domingo. Estoy preparado para lo que el míster quiera, aunque estar bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado", admite en TVE1. El atacante, que arrastraba una lesión muscular sufrida a finales de abril, reconoció que durante su recuperación siempre tuvo en mente llegar al Mundial 2026 en las mejores condiciones. Ahora, con el problema físico prácticamente superado, afronta el torneo con optimismo y sin miedo a una recaída, para lo que necesita un regreso progresivo. "Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios, los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz", afirmó.

Adaptación progresiva

Pese a las buenas sensaciones, Lamine fue claro sobre su situación actual. El internacional español considera que todavía no es el momento de afrontar un encuentro completo de 90 minutos y defiende una reincorporación gradual a la competición. Tras disputar unos 22 minutos en el estreno ante Cabo Verde, el extremo explicó que está en un proceso de adaptación y que puede participar durante el tiempo que estime oportuno el cuerpo técnico, aunque ve innecesario forzar su presencia durante los 90 minutos contra los sauditas.

"Creo que es muy pronto para jugar un partido entero. Es innecesario. Tengo un proceso de adaptación y no estoy para jugar un partido entero", añadió. No está aún al 100 %, pero sus palabras suponen un alivio dentro de la esperanza de que España lo vaya a necesitar en las rondas eliminatorias y finales del Mundial.

Confianza plena en el grupo... y en Nico Williams

Lamine también quiso rebajar la preocupación existente alrededor de otros jugadores que han llegado con molestias físicas, como Nico Williams, de quien aseguró que se encuentra en buenas condiciones. "Físicamente está mejor que yo, incluso. No tenemos prisa, tenemos un equipazo con jugadores de gran nivel y hay que ir con calma", apuntó sobre su amigo, el jugador del Athletic Club.

TVE1

Arabia Saudí, una cita clave

Después del inesperado empate frente a Cabo Verde, la selección afronta el choque ante Arabia Saudí con la obligación de sumar una victoria que encarrile la clasificación. Lamine restó importancia al tropiezo inicial, pero admitió que el próximo encuentro adquiere una importancia especial para las aspiraciones de la 'Roja'.

''Hubo revuelo por un empate y al final muchas selecciones han empatado, no significa nada. El ganar 6-0 el primer partido no te sirve de nada. Obviamente el domingo hay que ganar porque estamos entre las favoritas y hay que ganar. Quiero estar en el campo, al final aunque sepas que no puedas jugar 90 minutos siempre tienes ganas de tocar campo, de ayudar al equipo", concluyó.