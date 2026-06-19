Todos los socios del Málaga viajan a Almería gracias a esta iniciativa

El Málaga y el Almería se juegan un puesto en primera división el próximo sábado 20 de junio. Pese a ser dos de los equipos más goleadores de la categoría, el partido de ida terminó 0-0 y todo se decidirá en la vuelta. Aunque es cierto que actualmente el resultado es un empate, el Almería cuenta con una pequeña ventaja. Si el Málaga no consigue ganar el encuentro en los 90 minutos de juego, o en los 30 de prórroga, no habrá penaltis, sino que el conjunto indálico ascenderá directamente al haber quedado por delante durante la temporada de liga.

"Todos a Almería"

Además de esta ventaja, el Almería contará con el apoyo de los más de 18.000 espectadores que llenarán el estadio para animar a su equipo. El Málaga, en principio, solamente contará con 350 aficionados en la grada visitante del estadio. Por ello, el club ha querido lanzar una iniciativa para que los jugadores sientan a los suyos más cerca y todos los socios se desplacen hasta Almería, aunque sea de forma metafórica. Bajo el lema “todos a Almería”, el club anunció anoche a través de sus redes sociales que el equipo vestirá una camiseta con el nombre de cada uno de los 26.550 abonados.

Dos provincias volcadas con sus equipos

En las últimas semanas, en ambas ciudades solamente se habla de la posibilidad de volver a ver a su equipo en la máxima categoría del fútbol español. La afición del Almería organizó una despedida multitudinaria antes del encuentro de ida ante el Málaga. Incluso Cristiano Ronaldo, que posee el 25 % de las acciones del club, ha enviado mensajes de apoyo a través de redes sociales.

Por otra parte, la provincia de Málaga hace semanas que vive por y para el ascenso de su equipo. Más de 1.000 taxis circulan por la ciudad de Málaga con banderas blanquiazules, en los colegios han llevado a cabo iniciativas para que los alumnos vayan a clase con la camiseta del club y la afición ha organizado despedidas y recibimientos espectaculares a los jugadores en múltiples ocasiones a lo largo de la temporada.

David Larrubia of Malaga CF in action during the Liga Hypermotion, first leg of the Playoff for LaLiga EA Sports promotion, football match played between Malaga CF and UD Almeria at La Rosaleda stadium on June 14, 2026, in Malaga, Spain. AFP7 14/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Malaga CF v UD Almeria - LaLiga Hypermotion; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Málaga lleva 7 temporadas en segunda división, a las que se le añade 1 en primera federación. Desde la temporada 18/19, la primera temporada en segunda tras el descenso, el Málaga nunca había estado tan cerca de volver a jugar en la máxima categoría del fútbol español, por tanto la ilusión por el ascenso que se ha desatado en la ciudad es inconmensurable. En cambio, aunque es cierto que el Almería ha pisado la primera división hace menos tiempo, 8 de sus últimas 10 temporadas han sido en segunda. Por tanto, en tierras indálicas existe la esperanza de ver un proyecto estable en primera.

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El sábado 20 de junio a las 21:00 en el UD Almería Stadium se decidirá quien va a ser el tercer ascendido que acompañará la temporada que viene al Racing de Santander y al Deportivo de la Coruña.