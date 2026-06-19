Marcos Llorente es un tipo con mucha personalidad. No es de los que se calla sus opiniones, por mucho que algunas de ellas sean políticamente incorrectas. De hecho, parece que está en su salsa generando algunas polémicas. El lateral internacional del Atlético de Madrid afirmó que el aficionado que no apoye al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, o a 'La Roja' "no es español", tras el decepcionante empate (0-0) contra Cabo Verde en la primera jornada del Mundial 2026.

"Supongo que habrá gente que nos mate, como siempre pasa, y gente que confíe y gente también que sepa de fútbol y que sabe que estas cosas pueden pasar. Nosotros sabemos muy bien lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal", añadió en 'Tablero Deportivo' de RNE.

De la Fuente se mostró confiando en la rueda de prensa previa al partido ante Cabo Verde / EFE

"Quien no sea de la selección, pues no es español"

Sobre el mal resultado y las polémicas entorno a Luis de la Fuente, no dudó en defender al preparador: "Da igual lo que haya ganado, que encima es que sí ha ganado, pero es que no entendería otra cosa que no fuera apoyar a la selección, a los jugadores, al entrenador, hayan ganado una Eurocopa o no. Quien no sea de Luis de la Fuente o quien no sea de la selección, pues no es español".

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"Hace tiempo que me da igual lo que piensen de mí. Entonces, digo lo que pienso y lo que siento. Soy sincero. Y eso en el mundo del fútbol es complicado encontrarlo, ¿no? A mí lo que me importa es el tipo de personas que tengo en mi entorno y con que me valoren ellos es lo que me vale y con lo que me quedo", sentenció.