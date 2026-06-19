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La reacción de los compañeros a la terrorífica lesión de Koné

El canadiense ha sufrido una grave lesión en la pierna tras una entrada de Madibo, que estaba visiblemente afectado en el césped antes de ser expulsado

Vídeo: La terrible lesión de Koné en el Canadá - Catar

Vídeo: La terrible lesión de Koné en el Canadá - Catar

Redacción SD

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Iván Carsí

Iván Carsí

Duras imágenes las vividas en el Canadá - Catar de la segunda jornada del Mundial 2030. Koné ha recibido una fuerte entrada de Madibo. Rápidamente el propio jugador cataría se ha llevado las manos a la cabeza, pidiendo perdón y en estado de shock después de la acción. Todos los presentes han llamado a las asistencias al ver la maltrecha pierna de Koné, aparentemente con una fractura en la tibia.

El árbitro ha corregido su decisión inicial y ha expulsado al jugador catarí, que estaba desolado, mientras que Koné se ha retirado en camilla, pero saludando al público, tranquilizando a los presentes.

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Las imágenes de la pierna del futbolista de Canadá hablan por sí solas y podrían herir sensibilidades. Desde SUPER le deseamos una pronta recuperación al jugador canadiense.

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