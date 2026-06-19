La reacción de los compañeros a la terrorífica lesión de Koné

Duras imágenes las vividas en el Canadá - Catar de la segunda jornada del Mundial 2030. Koné ha recibido una fuerte entrada de Madibo. Rápidamente el propio jugador cataría se ha llevado las manos a la cabeza, pidiendo perdón y en estado de shock después de la acción. Todos los presentes han llamado a las asistencias al ver la maltrecha pierna de Koné, aparentemente con una fractura en la tibia.

El árbitro ha corregido su decisión inicial y ha expulsado al jugador catarí, que estaba desolado, mientras que Koné se ha retirado en camilla, pero saludando al público, tranquilizando a los presentes.

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Las imágenes de la pierna del futbolista de Canadá hablan por sí solas y podrían herir sensibilidades. Desde SUPER le deseamos una pronta recuperación al jugador canadiense.