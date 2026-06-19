Vozinha supera a Buffon

La actuación de Vozinha contra España en el estreno de Cabo Verde en el Mundial ha estado rodeada de un misticismo extremo. La edad del guardameta, su cartel de desconocido para el gran público, la trascendencia de la cita para su país o la envergadura del rival han formado un cóctel perfecto para lograr la viralidad.

Desde el pitido final en el partido entre españoles y caboverdianos, el nombre de Vozinha ocupó un espacio importante en todos los periódicos y programas del planeta. Artículos sobre él, su historia, su carrera... También, como no, anécdotas magníficadas o incluso inverosímiles.

Vozinha, con la bandera de Cabo Verde / Lavandeira Jr / EFE

Explosión mediática

El impacto mediático ha sido tal que ha adelantado como un cohete en redes sociales a deportistas contrastados, estrellas globales de la NBA, el fútbol y otros deportes. El 'populacho' lo ha convertido en su héroe absoluto y lo ha elevado hasta los 14 millones de seguidores en Instagram.

Para ponerlo en contexto, ya tiene tres millones más que uno de los mejores porteros de todos los tiempos como es Gianluigi Buffon, lo que explica a qué nivel los futboleros han querido apoyar la bella historia del portero de 40 años que se ha convertido en el héroe de su país.