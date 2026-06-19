Vozinha supera a Buffon
El portero de Cabo Verde se ha hecho completamente viral, alcanzando los 14 millones de seguidores, tres millones más que uno de los mejores porteros de todos los tiempos
La actuación de Vozinha contra España en el estreno de Cabo Verde en el Mundial ha estado rodeada de un misticismo extremo. La edad del guardameta, su cartel de desconocido para el gran público, la trascendencia de la cita para su país o la envergadura del rival han formado un cóctel perfecto para lograr la viralidad.
Desde el pitido final en el partido entre españoles y caboverdianos, el nombre de Vozinha ocupó un espacio importante en todos los periódicos y programas del planeta. Artículos sobre él, su historia, su carrera... También, como no, anécdotas magníficadas o incluso inverosímiles.
Explosión mediática
El impacto mediático ha sido tal que ha adelantado como un cohete en redes sociales a deportistas contrastados, estrellas globales de la NBA, el fútbol y otros deportes. El 'populacho' lo ha convertido en su héroe absoluto y lo ha elevado hasta los 14 millones de seguidores en Instagram.
Para ponerlo en contexto, ya tiene tres millones más que uno de los mejores porteros de todos los tiempos como es Gianluigi Buffon, lo que explica a qué nivel los futboleros han querido apoyar la bella historia del portero de 40 años que se ha convertido en el héroe de su país.
- Final | Valencia Basket - FC Barcelona; la final de la Liga Endesa, en vivo
- El exvalencianista Cavani rompe con Boca Juniors y se ofrece al mercado de fichajes
- El director deportivo del FC Barcelona se reúne con los agentes del valencianista Javi Guerra
- Fichaje NBA para la Euroliga: Regresa a un top de Europa y rival de Valencia Basket
- OFICIAL | Primera equipación Valencia 26/27: Vuelta al origen para la camiseta del último año en Mestalla
- La cláusula de Javi Guerra es de 40 millones de euros... y asciende en el mes de agosto
- Kempes: 'Me calenté tanto que ningún jugador de Argentina me habla todavía
- De la permanencia en Primera a las aulas de la universidad: las merecidas vacaciones de Carlos Espí