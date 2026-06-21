El Almería prepara una auténtica revolución en la plantilla después de quedarse sin ascenso a Primera División

La UD Almería se prepara para vivir una profunda reestructuración tras quedarse a las puertas del ascenso a Primera División. La salida de Rubi del banquillo rojiblanco será solo el primer movimiento de un verano que se presenta muy agitado en el conjunto almeriense.

El Almería reina en la locura y jugará por el ascenso / Carlos Barba

Según ha informado Ángel García, varios futbolistas también abandonarán la disciplina indálica. Entre ellos se encuentran Álex Centelles, Chumi, Melamed, Patrice Soko, Fernando y André Horta, configurando una auténtica revolución en la plantilla.

Momento de vender

Además, el club escuchará ofertas por algunos de sus activos más cotizados, como Sergio Arribas, Lopy y Thalys, jugadores con mercado y cuyo futuro podría estar lejos del Power Horse Stadium.

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La dirección deportiva afronta así un mercado de fichajes clave para redefinir el proyecto deportivo del Almería, que volverá a intentar el asalto a la máxima categoría del fútbol español tras quedarse a las puertas del objetivo.