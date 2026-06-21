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El Atlético de Madrid, muy cerca de reforzar el lateral izquierdo tras el fichaje frustrado de Marc Cucurella

El conjunto madrileño ultima los detalles para incorporar a Grimaldo, uno de los primeros refuerzos para el nuevo curso

Los jugadores del Atlético de Madrid durante el entrenamiento previo al partido de ida de semifinales de Champions League que el equipo disputa ante el Arsenal este miércoles en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Los jugadores del Atlético de Madrid durante el entrenamiento previo al partido de ida de semifinales de Champions League que el equipo disputa ante el Arsenal este miércoles en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

EFE

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Hugo Ferrer

València

El Atlético de Madrid está muy cerca de concretar uno de sus objetivos para reforzar la defensa. Según ha informado el periodista Nicolò Schira, el conjunto rojiblanco ultima el fichaje de Alejandro Grimaldo, lateral izquierdo del Bayer Leverkusen, en una operación que rondaría los 12 millones de euros.

El futbolista valenciano, de 30 años, regresaría así al fútbol español después de consolidarse en el extranjero, primero en el Benfica y posteriormente en el Bayer Leverkusen, donde se ha convertido en una de las piezas más destacadas del equipo alemán.

Lateral muy completo

La incorporación de Grimaldo responde a la intención del Atlético de reforzar el costado izquierdo con un jugador de experiencia, recorrido ofensivo y capacidad para generar peligro en acciones a balón parado. Diego Simeone considera prioritaria la llegada de un lateral de garantías de cara a la próxima temporada.

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Spain's Alejandro Grimaldo challenges for the ball during the World Cup 2026 group E qualifying soccer match between Spain and Bulgaria in Valladolid, Spain, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

Spain's Alejandro Grimaldo challenges for the ball during the World Cup 2026 group E qualifying soccer match between Spain and Bulgaria in Valladolid, Spain, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) / Manu Fernandez / AP

Si se cierran los últimos detalles de la negociación, Grimaldo se convertirá en uno de los primeros refuerzos del Atlético para el nuevo curso, aportando experiencia internacional y un perfil contrastado tanto en competiciones domésticas como europeas.

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