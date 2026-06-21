El bombazo que prepara el Deportivo de La Coruña para su vuelta a Primera División

Angeliño contempla seriamente la posibilidad de regresar a Galicia para vestir la camiseta del Deportivo. Según desvela La Voz de Galicia, el lateral izquierdo está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico y rebajarse considerablemente el salario que percibe en la AS Roma con tal de jugar en Riazor.

El futbolista gallego ve con buenos ojos la opción de incorporarse al proyecto deportivista, aunque la operación continúa siendo compleja debido a las diferencias económicas existentes entre ambas partes. El elevado sueldo que percibe actualmente en el conjunto italiano está fuera del alcance del Deportivo, que trabaja dentro de unos márgenes salariales mucho más reducidos.

La Opinión A Coruña

La postura de Angeliño, factor clave

La predisposición del jugador a ajustar sus emolumentos supone, no obstante, un paso importante de cara a una posible negociación. En Riazor, la posibilidad de incorporar a un futbolista con la experiencia y el recorrido de Angeliño generaría una gran ilusión entre la afición blanquiazul.

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Por el momento no existe un acuerdo, pero el deseo del lateral de vestir la camiseta del Deportivo podría convertirse en uno de los grandes asuntos del mercado de fichajes en A Coruña.