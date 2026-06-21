Diego Fuoli, portero del Sabadell, la lía en la celebración del ascenso a Segunda División y tiene que salir a pedir perdón
El meta pide disculpas públicas tras unas declaraciones polémicas, en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emitidas durante los festejos del equipo
Diego Fuoli ha querido salir al paso de la polémica generada durante las celebraciones del ascenso del Sabadell a Segunda División. El guardameta arlequinado pidió disculpas públicamente por unas palabras pronunciadas durante los festejos que provocaron numerosas reacciones en las redes sociales y entre diferentes sectores del fútbol español.
COMUNICADO DEL GUARDAMETA
En un comunicado emitido por sus redes sociales, el portero reconoció su error y aseguró que se dejó llevar por la euforia del momento. «Me dejé llevar. Parecía una gracieta sin maldad y se ha convertido en una bola gigante», explicó Fuoli, que lamentó la repercusión que han tenido sus palabras.
El guardameta insistió en que no existió ninguna intención de ofender y quiso zanjar la polémica, asumiendo la responsabilidad por lo sucedido durante una celebración marcada por la emoción tras el regreso del Sabadell al fútbol profesional.