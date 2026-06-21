Diego Fuoli, portero del Sabadell, la lía en la celebración del ascenso a Segunda División y tiene que salir a pedir perdón

Diego Fuoli ha querido salir al paso de la polémica generada durante las celebraciones del ascenso del Sabadell a Segunda División. El guardameta arlequinado pidió disculpas públicamente por unas palabras pronunciadas durante los festejos que provocaron numerosas reacciones en las redes sociales y entre diferentes sectores del fútbol español.

COMUNICADO DEL GUARDAMETA

En un comunicado emitido por sus redes sociales, el portero reconoció su error y aseguró que se dejó llevar por la euforia del momento. «Me dejé llevar. Parecía una gracieta sin maldad y se ha convertido en una bola gigante», explicó Fuoli, que lamentó la repercusión que han tenido sus palabras.

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El guardameta insistió en que no existió ninguna intención de ofender y quiso zanjar la polémica, asumiendo la responsabilidad por lo sucedido durante una celebración marcada por la emoción tras el regreso del Sabadell al fútbol profesional.