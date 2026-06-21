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Directo | España - Arabia Saudí; el Mundial 2026, en vivo
La Roja se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Sigue el partido de España y Arabia Saudí minuto a minuto
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La Roja se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Sigue el partido de España y Arabia Saudí minuto a minuto
¡SUENAN LOS HIMNOS EN ATLANTA!
¡DIEZ MINUTOS PARA QUE ARRANQUE EL FÚTBOL! ¡JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO!
CON ESTO SALE ARABIA SAUDÍ EN ESTE SEGUNDO PARTIDO DE LA FASE DE GRUPOS
¡VAMOS RÁPIDAMENTE A RECORDAR EL ONCE DE ESPAÑA QUE VIENE CON VARIOS CAMBIOS!
¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a un nuevo partido de la selección española en este Mundial 2030! El equipo de Luis de la Fuente se mide a Arabia Saudí con la necesidad de ganar y espantar los fantasmas del empate inicial ante Cabo Verde.
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