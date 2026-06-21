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Directo | España - Arabia Saudí; el Mundial 2026, en vivo

La Roja se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Sigue el partido de España y Arabia Saudí minuto a minuto

Las mejores imágenes y resumen del España - Cabo Verde en el Mundial 2026

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EFE

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Iván Carsí

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La Roja se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Sigue el partido de España y Arabia Saudí minuto a minuto

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