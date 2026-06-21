Eloy Room protagoniza la mayor exhibición de un portero en un Mundial y salva a Curazao ante Ecuador

No todos los héroes necesitan marcar goles para pasar a la historia. Algunos lo hacen evitando que el balón entre en su portería una y otra vez. Eso fue exactamente lo que consiguió Eloy Room en el empate sin goles entre Ecuador y Curazao. El veterano guardameta de 37 años firmó una actuación histórica con 15 paradas en los 90 minutos, diez de ellas dentro del área, un registro nunca antes alcanzado por un portero que además lograra terminar el encuentro imbatido. Gracias a su recital bajo palos, la selección caribeña celebró el primer punto de su historia en una Copa del Mundo y convirtió una noche que parecía imposible en una auténtica fiesta para todo un país.

Una actuación para entrar en la leyenda de los Mundiales

La exhibición de Eloy Room ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de la Copa del Mundo. Hasta ahora, el récord de intervenciones correspondía a Tim Howard, que realizó 16 paradas con Estados Unidos frente a Bélgica en Brasil 2014. Sin embargo, aquel partido necesitó una prórroga de 30 minutos y terminó con la eliminación estadounidense tras encajar dos goles. El mérito del guardameta de Curazao adquiere una dimensión aún mayor al completar sus 15 intervenciones únicamente durante el tiempo reglamentario y mantener la portería a cero.

La selección de Curazao / Curaçao National Football Team / X

Ecuador dominó el encuentro de principio a fin y generó ocasiones suficientes para llevarse el partido con comodidad. Sin embargo, se encontró con un muro prácticamente infranqueable. Room respondió con reflejos espectaculares a disparos lejanos, remates a bocajarro y acciones de uno contra uno, desesperando a los atacantes ecuatorianos durante los 90 minutos. Su actuación fue tan determinante que incluso Hugo Galíndez, portero de Ecuador, reconoció tras el partido que "la figura fue el arquero contrario, tuvo una noche soñada".

De un portero desconocido a héroe de todo un país

Nacido en Nimega, en los Países Bajos, Eloy Room decidió representar a Curazao en 2015 gracias a la insistencia de Patrick Kluivert, entonces seleccionador de la isla y quien le convenció para defender los colores del país de origen de su padre, Lesley Room. Desde entonces se convirtió en uno de los referentes de una selección que sigue creciendo en el panorama internacional.

FOX Sports

Su carrera ha estado marcada por la constancia. Tras pasar por clubes como Vitesse, Go Ahead Eagles, PSV Eindhoven y Columbus Crew, donde conquistó dos ligas y una copa, vivió etapas complicadas en Europa antes de encontrar una nueva oportunidad en el Miami FC de la segunda división estadounidense. Pocos podían imaginar que un futbolista que hace apenas unos meses buscaba equipo terminaría protagonizando una de las actuaciones más memorables que se recuerdan en un Mundial.

Del 7-0 ante Alemania al partido que cambió su carrera

La historia de Room resulta todavía más extraordinaria por el contexto. En el estreno mundialista, Curazao había encajado siete goles frente a Alemania, un duro golpe que parecía confirmar las diferencias entre ambas selecciones. Sin embargo, apenas unos días después, el guardameta respondió con una actuación que dio la vuelta al mundo y cambió para siempre su carrera.

Noticias relacionadas

Nico Schlotterbeck cabecea el córner que supuso el 2-1 en el primer tiempo del Alemania-Curazao. / SD

Su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales, multiplicó su número de seguidores y pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera del Caribe a convertirse en uno de los protagonistas del torneo. El mismo portero que antes del Mundial bromeó asegurando que "creo que Neuer querrá mi camiseta" terminó demostrando que aquella frase escondía una confianza enorme en sus posibilidades. Frente a Ecuador escribió una página imborrable de la historia del fútbol y confirmó que, en ocasiones, un solo jugador puede sostener a toda una selección.