España - Arabia Saudí, en directo | Luis de la Fuente introduce cuatro cambios en el once de España

La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

Arranca el segundo partido de España en este Mundial Los de Luis de la Fuente tienen la primera posesión sacando 'La Roja' de centro.

Ya suenan los himnos en Atlanta Los himnos de España, en primer lugar, y de Arabia Saudí ya han sonado en el Atlanta Stadium con los 26 jugadores de cada selección. Esto está a punto de comenzar.

Luis De La Fuente cumple hoy 65 años. La victoria sería, obviamente, el mejor regalo.

Rafael Louzán: "Hoy vienen con ganas" El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la Cadena SER: "El otro día no fue el mejor partido de España. Hoy vienen con ganas. Los comienzos en el Mundial para España siempre han sido difíciles. Gracias a todos los que nos siguen, tanto desde sus casas como los que están aquí en Atlanta".

Ya se conoce el once inicial de la selección de Arabia Saudí Al Owais; Saud Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Moteb Al Harbi; Nasser Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Buraikan y Salem Al Dawsari. El entrenador griego, Georgios Donis, sale con un 4-5-1 bastante marcado busacando las contras. Sobre el papel, los árabes intentarán proponer un partido parecido al de Cabo Verde: buen bloque atrás y buscando las contras.

Pedro Porro, en TVE, sobre su titularidad en el duelo ante Arabia Saudí: "Me tocó en el primer partido apoyar a Llorente, hoy le tocará a él y lo hará seguramente". Explica que De la Fuente le ha transmitido "tranquilidad". Respecto a Lamine Yamal, dice que "es una gran noticia que esté de vuelta. Es muy importante para nosotros".

Los jugadores de España calientan ya sobre el césped del Mercedes Benz Stadium

Una derrota no sería definitiva Una derrota española no sería aún definitiva porque resta el duelo con Uruguay en la última jornada. Y después de los resultados del primer partido de grupo, con todos empatados, podría pasar todavía segundo o tercero, aunque este último atajo le emparejaría con un rival de entidad. Más que jugarse la vida se juega la credibilidad con la que seguirá en este Mundial.

Cuatro cambios en la alineación Once confirmado de España: Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine, Dani Olmo, Baena y Oyarzabal. Cuatro cambios con respecto al debut frente a Cabo Verde.