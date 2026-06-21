Ferran Torres ya es el jugador valenciano con más partidos con España

El jugador de Foios (Valencia) Ferran Torres ya es el jugador de la Comunitat Valenciana con más partidos con España tras haber participado este domingo en el segundo partido de la selección en el Mundial ante Arabia Saudí (4-0) y acumular 59.

Con su aparición en este encuentro, que comenzó en el banquillo y en el que sustituyó en el descanso a Mikel Oyarzabal, Ferran Torres suma con España un partido más de los 58 que acumuló el defensa Raúl Albiol, que encabezaba la lista hasta el inicio de este Mundial.

Nacido el 29 de febrero de 2000 y formado en la cantera del Valencia, debutó con España en septiembre de 2020 a los 20 años y ha marcado hasta ahora 24 goles. Este domingo, el exjugador del Manchester City y actual jugador del Barcelona también llegó a marcar pero fue anulado por fuera de juego.

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El podio de los jugadores valencianos con más partidos con España lo completa David Albelda, que jugó 51 compromisos con el combinado españo