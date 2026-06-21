El gran gesto de Isco con Larrubia, jugador del Málaga que le lesionó de manera fortuita en verano

El fútbol acostumbra a regalar historias que van mucho más allá del resultado de un partido. La protagonizada por Isco Alarcón y David Larrubia es una de ellas. Lo que comenzó con una desafortunada acción durante la pretemporada de 2025 ha terminado convirtiéndose en un ejemplo de deportividad, respeto y admiración mutua. El centrocampista del Real Betis ha vuelto a demostrar su enorme calidad humana al felicitar públicamente al joven futbolista del Málaga CF por el ascenso a Primera División, mencionándolo en una historia de Instagram que ha emocionado al malaguismo y que confirma que cualquier polémica quedó atrás hace mucho tiempo.

La felicitación de Isco en Instagram / @iscoalarcon (INSTAGRAM)

De una lesión que conmocionó al fútbol español a un gesto de enorme deportividad

Todo se remonta al Trofeo Costa del Sol disputado el 9 de agosto de 2025 en La Rosaleda entre Málaga CF y Real Betis. En una acción fortuita, David Larrubia golpeó a Isco durante la disputa de un balón. Lo que inicialmente parecía un lance más del juego terminó teniendo un desenlace mucho más grave de lo esperado. Las pruebas médicas confirmaron una fractura de peroné acompañada de una lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho, una dolencia que obligó al futbolista verdiblanco a permanecer casi cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

Sin embargo, el mayor perjudicado emocionalmente no fue únicamente Isco. David Larrubia sufrió durante semanas una auténtica avalancha de insultos y mensajes de odio en redes sociales. El joven centrocampista del Málaga recibió críticas desproporcionadas por una acción que nunca tuvo intención de causar daño. En ese momento apareció la figura del propio Isco, quien no dudó en salir públicamente en defensa del malaguista para restar importancia a lo sucedido y recordar que se trataba simplemente de un lance del juego, evitando alimentar una polémica que nunca quiso que existiera.

Isco vuelve a demostrar su vínculo con Málaga y con Larrubia

Meses después de aquel episodio, la relación entre ambos futbolistas no solo permanece intacta, sino que se ha fortalecido. Isco ha querido hacer llegar a David Larrubia una camiseta del Real Betis acompañada de un mensaje cargado de cariño y buenos deseos. Un detalle muy especial para uno de los grandes talentos surgidos de la cantera blanquiazul, que siempre ha reconocido al futbolista de Arroyo de la Miel como uno de sus principales referentes futbolísticos.

Francisco 'Isco' Alarcon of Real Betis laments during XXXV Costa del Sol Trophy, football match played between Malaga CF and Real Betis at La Rosaleda Stadium on August 9, 2025, in Malaga, Spain. AFP7 09/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Malaga CF v Real Betis - XXXV Costa del Sol Trophy / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El gesto cobra todavía más relevancia por el contexto. Tras superar una complicada recuperación de su lesión, Isco ha seguido muy de cerca la temporada del Málaga CF y no ha escondido nunca su deseo de volver a ver al equipo de su tierra en la máxima categoría del fútbol español. Ese sueño ya es una realidad y el internacional español celebró el ascenso mencionando expresamente a David Larrubia en sus redes sociales, un reconocimiento que ha sido recibido con enorme ilusión por la afición malaguista.

Isco durante su periodo de lesión / EFE

No deja de ser significativo que quien sufrió aquella grave lesión sea precisamente quien más ha insistido en proteger al joven futbolista del Málaga. Frente a quienes utilizaron las redes sociales para señalar a Larrubia, Isco optó por el camino de la empatía, el perdón y la comprensión, reforzando la imagen de uno de los futbolistas más respetados del panorama nacional.

La historia de Isco une para siempre al Valencia y al Málaga

La trayectoria de Isco explica perfectamente el enorme cariño que sigue despertando en diferentes ciudades del fútbol español. Antes de convertirse en estrella del Málaga, del Real Madrid o del Real Betis, el talentoso centrocampista inició su crecimiento en la cantera del Valencia CF. Con apenas 17 años ya era considerado una de las mayores promesas del fútbol español gracias a un talento diferencial que muchos comparaban con el de David Silva por su capacidad para desequilibrar, asistir y dominar el juego entre líneas.

Isco se dio a conocer en la eliminatoria ante el Logroñés en 2010. | EFE / pau pardo y rafa jarque. valència

Durante la temporada 2009-2010 comenzó a destacar con el Mestalla en Segunda División B, acumulando actuaciones que rápidamente llamaron la atención del primer equipo. Su estreno oficial con el Valencia llegó el 11 de noviembre de 2010 frente a la UD Logroñés en la Copa del Rey, una noche inolvidable en la que firmó dos auténticos golazos en la victoria por 4-1 y confirmó que estaba preparado para competir al máximo nivel.

A pesar de aquel brillante debut y de sus primeras apariciones tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones, el entonces entrenador valencianista, Unai Emery, no terminó de apostar decididamente por él. Ante la falta de continuidad y la negativa del jugador a renovar su contrato, el Valencia decidió traspasarlo al Málaga por seis millones de euros, una operación que terminaría cambiando la historia reciente del conjunto andaluz.

En La Rosaleda explotó definitivamente. Isco fue elegido Golden Boy como mejor futbolista joven de Europa y lideró al Málaga en una de las etapas más brillantes de toda su historia. Bajo su dirección sobre el césped, el conjunto blanquiazul logró clasificarse por primera vez para la Liga de Campeones y alcanzó unos históricos cuartos de final del torneo continental, una gesta que todavía permanece en el imaginario de toda la afición.

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Isco contra el Borussia Dortmund en la 12-13 / efe

Por eso, su mensaje de felicitación a David Larrubia y al Málaga tras el ascenso a Primera División posee un valor especial. No solo simboliza el perdón definitivo tras aquella desafortunada lesión de pretemporada, sino que también refleja el deseo del futbolista bético de volver a ver enfrentarse al equipo de su tierra contra el Betis en la élite del fútbol español. Una historia de respeto, compañerismo y reconciliación que demuestra que, en ocasiones, los mejores triunfos del fútbol se consiguen lejos del terreno de juego.