El motivo por el que la bandera de Arabia Saudí no puede tocar el césped

La Copa del Mundo siempre tiene imágenes curiosas y los partidos de Arabia Saudí están dejando un de ellas. Aunque muchos aficionados que estén siguiendo el torneo ya lo saben tras la primera jornada, la mayoría de los seguidores españoles se han encontrado con esta curiosidad en el duelo contra La Roja.

Arabia Saudí tiene un detalle diferente al resto de selecciones durante la novedosa y espectacular ceremonia de los himnos que se ha puesto en marcha en este Mundial 2030. En esta iniciativa de la FIFA, los dos equipos naciones se colocan frente a frente en el centro del campo, con las banderas a sus espaldas, dejando una bonita imagen aérea del terreno de juego.

Sin embargo con Arabia Saudí han tenido que cambiar parte del protocolo. La bandera saudí está sostenida por voluntarios, al contrario que el resto de emblemas nacionales. ¿Cuál es el motivo?

En otras ediciones de la Copa del Mundo no había problema con este momento, puesto que habitualmente estaban sostenidas de manera vertical por los voluntarios. En cambio ha sido en este Mundial 2030 cuando se ha decidido desplegar sobre el césped las banderas de los países en juego.

En ese sentido Arabia Saudí pidió a la FIFA que su bandera no estuviera en el suelo. Sobre el fondo verde de la misma está en blanco inscrita la Shahada, uno de los cinco pilares del islam y esta no opera como ornamento identitario sino como símbolo religioso. De hecho el propio reino de Arabia Saudí recoge en sus leyes la prohibición de estar en contacto con el suelo, el agua o cualquier superficie inferior, ni siquiera en periodos de luto oficial.

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Por último no solo ocurre esto en los partidos de Arabia Saudí en este Mundial 2026, puesto que con la bandera de Irak ocurre lo mismo y se pudo ver en el duelo contra Noruega.