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La Premier League se fija en Andrei Ratiu

El Liverpool busca incorporar al jugador del Rayo Vallecano, por expreso deseo de su nuevo entrenador, Andoni Iraola, quien lo conoce de su etapa en el club madrileño

Andrei Ratiu of Rayo Vallecano and David Hancko of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Rayo Vallecano at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 24, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 24/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports;

Andrei Ratiu of Rayo Vallecano and David Hancko of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Rayo Vallecano at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 24, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 24/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports;

Jaume Puig

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Jaume Puig

València

El Liverpool ha puesto sus ojos en Andrei Ratiu de cara al próximo mercado de fichajes. Según publica TEAMtalk, el lateral derecho del Rayo Vallecano figura entre los objetivos del conjunto inglés a petición expresa de Andoni Iraola, nuevo técnico de los 'reds'.

Andrei Ratiu trata de frenar a Vinícius en el partido entre el Rayo y el Real Madrid

Andrei Ratiu trata de frenar a Vinícius en el partido entre el Rayo y el Real Madrid / Mariscal / EFE

El entrenador español conoce perfectamente las cualidades del internacional rumano tras coincidir con él en el conjunto franjirrojo y considera que su perfil encaja en el estilo de juego que pretende implantar en Anfield.

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Cláusula asequible

Ratiu, una de las revelaciones del Rayo Vallecano durante la última temporada, cuenta con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, cifra que marcaría cualquier posible negociación entre ambos clubes. Por el momento no existe una oferta formal, aunque el interés del Liverpool sitúa al lateral rumano en el escaparate de cara a un verano que puede resultar decisivo para su futuro.

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