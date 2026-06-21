Liada Mundial en la selección de Senegal

La selección de Senegal arrancó el Mundial 2026 con una esperada derrota contra la potente Francia (3-1). Hubo quien esperaba más del potente combinado africano que venció a Marruecos meses atrás en la final de la polémica Copa África. Quizá por eso, desde el entorno de la selección se ha denunciado el pésimo apoyo de su federación para la cita mundialista.

Por un lado, quizá lo más importante y que podría acarrear cuestiones legales, es el hecho de que Pape Thiaw, seleccionador senegalés, se encuentra sin contrato. Hace meses que caducó su acuerdo contractual e incluso varios medios aseguran que lleva muchas nóminas sin cobrar. No se cobraron las primas por ganar el torneo africano, aunque en este caso igual se está esperando a que Marruecos no le termine robando la Copa África en los despachos de manera irregular. Eso sí, tampoco les pagaron las primas acordadas por la clasificación mundialista.

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Buscan comida fuera del hotel

Por otro lado, el presidente de la Federación también está generando otros problemas para el resto del combinado, que se juega el pase ante Noruega. Según 'Sport News Africa', también existen numerosos problemas logísticos. El primero es el hotel escogido en Nueva Jersey, de muy poca calidad. Las quejas, más allá de las instalaciones, se centran en la alimentación. Tanto es así que la Federación no quiso enviar a su propio chef y son varios los futbolistas que estarían optando por adquirir comida de fuera del hotel por sus propios medios. ¿Podrá Senegal superar también estas nuevas adversidades?