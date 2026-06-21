Lo que no se vió de la goleada de España: Del Lamine más familar a los nervios de De la Fuente en la banda

España ha arrasado a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos con una goleada que devuelve la confianza y la ilusión al combinado nacional. La Roja ha dado un paso importante a las eliminatorias tras el empate contra Cabo Verde en el estreno.

El equipo de Luis de la Fuente salió al campo muy concentrado con un juego directo y vertical que en 24 minutos desarboló completamente al combinado saudí. Sin ninguna duda las grandes estrellas de España fueron Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal, que formaron una sociedad muy prolífica para encaminar la clasificación española.

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Sin lugar a dudas el que acaparó todos los focos fue Lamine Yamal. Ya desde el inicio del partido, el ‘19’ de España se preparaba para debutar como titular en un Mundial, después de partir como suplente frente a Cabo Verde.

El Mercedes Benz Stadium de Atlanta le recibió con efusividad en su entrada al terreno de juego para el calentamiento, dejando claro que es la estrella mundial de España pese a su juventud.

Lamine salió motivadísimo y con ganas de dar un golpe sobre la mesa. Las primeras acciones de peligro de España pasaron por sus botas, que no tardaron mucho en producir el primer gol. Un tanto que celebró con gran alegría y una tremenda sonrisa, Sheila, la madre de Lamine Yamal.

Un Lamine que tuvo tiempo para todo incluso para saludar a su familia desde el césped durante la primera pausa de hidratación, ya con el 3-0 campeando en el marcador.

Pese a ello en la banda Luis de la Fuente seguía dando indicaciones a los suyos, en concreto, al cerebro de la selección, Rodri, al que reclamó varias veces desde la banda para que el equipo no perdiera el ritmo.

Precisamente el seleccionador dejó otra imagen curiosa en la celebración de uno de los goles de Oyarzabal, cuando Borja Iglesias le dijo algo entre risas durante ese momento de alegría.

Cucurella fue otro de los protagonistas con el cuarto gol de España. El lateral izquierdo disparó a portería para que finalmente un defensa terminara introduciendo la pelota en su portería. Cucurella ya se olía durante la celebración que el gol no sería para él, como decía su "No" con la cabeza en la celebración a uno de sus compañeros. Eso sí, Cucurella no desperdició la oportunidad de celebrar el gol haciendo el pinguïno.

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