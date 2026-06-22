Alessio Lisci encuentra nuevo club después de su salida de Osasuna: el fichaje del entrenador italiano ya es oficial
El técnico italiano da el salto a Grecia para dirigir a uno de los clubes más importantes del país, habitual en competiciones europeas
Alessio Lisci inicia una nueva etapa en los banquillos. El técnico italiano ha sido anunciado como nuevo entrenador del PAOK de Salónica, dando el salto al fútbol griego tras su destacada etapa al frente del Mirandés antes de unirse al proyecto de Osasuna, donde logró la salvación con mucho sufrimiento.
El preparador, que dejó una gran imagen en el conjunto burgalés y mantiene el cariño del Ciutat de València tras 10 años de formación en Buñol y saltar al primer equipo, asume ahora el reto de dirigir a uno de los clubes más importantes de Grecia, habitual participante en competiciones europeas y con la exigencia de luchar por los títulos nacionales.
La llegada de Lisci al PAOK supone un importante paso en su carrera. Su trabajo en el Mirandés, donde logró construir un equipo competitivo y revalorizar a numerosos futbolistas, no pasó desapercibido fuera de España, despertando el interés de varios clubes europeos pese a su etapa poco fructífera en Osasuna.
Desafío estimulante
El técnico italiano afrontará ahora el desafío de liderar un proyecto ambicioso en Salónica, con el objetivo de mantener al PAOK entre los grandes del fútbol griego y competir con garantías en el panorama continental.
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