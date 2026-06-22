El Almería hace aguas: pérdidas millonarias tras dos intentos fallidos por subir a Primera División

La UD Almería continúa pagando las consecuencias deportivas y económicas de no haber logrado el regreso a Primera División. Según informa 2Playbook, el conjunto rojiblanco ha acumulado unas pérdidas cercanas a los 47 millones de euros en sus dos intentos consecutivos por regresar a la élite del fútbol español.

El club mantuvo una fuerte apuesta deportiva con el objetivo de conseguir el ascenso de manera inmediata, asumiendo importantes costes en plantilla y estructura. Sin embargo, los resultados deportivos no acompañaron y el equipo volverá a competir una temporada más en Segunda División.

Pese a las pérdidas registradas, la entidad almeriense ha logrado sostener parte de su modelo económico gracias a la generación de ingresos comerciales y de patrocinio, que se han consolidado como una de las principales fuentes de financiación del club. Los acuerdos comerciales y el respaldo de la propiedad han permitido mantener un proyecto ambicioso pese a la ausencia del ascenso.

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Reestructuración a la vista

La no consecución del objetivo deportivo obliga ahora a la UD Almería a afrontar una nueva reestructuración tanto en la plantilla como en el banquillo, con la salida de Rubi y varios futbolistas importantes ya confirmadas o encaminadas. El club rojiblanco inicia así una nueva etapa con el reto de volver a luchar por el ascenso, aunque con la necesidad de equilibrar sus cuentas tras dos temporadas de fuerte inversión sin el premio de regresar a Primera División.