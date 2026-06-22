¡Bombazo confirmado! Sergio Canales vuelve a LaLiga

Sergio Canales vuelve a casa. El Racing de Santander ha hecho oficial el regreso del futbolista cántabro, que vestirá de nuevo la camiseta verdiblanca más de una década después de su salida del club.

Segio Canales con la Selección Española / EFE

El centrocampista, formado en la cantera racinguista y uno de los talentos más prometedores que ha dado la entidad en los últimos años, regresa a El Sardinero tras una dilatada trayectoria en el fútbol nacional e internacional. Durante su carrera, Canales ha defendido las camisetas de clubes como el Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, Betis y Rayados de Monterrey.

El retorno del internacional español supone uno de los movimientos más ilusionantes de la historia reciente del Racing. La entidad cántabra incorpora a un futbolista de enorme calidad y experiencia, llamado a convertirse en uno de los referentes del equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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Regreso soñado

La afición racinguista llevaba años soñando con el regreso de uno de sus grandes ídolos y, finalmente, el deseo se ha hecho realidad. Sergio Canales vuelve a Santander para iniciar una nueva etapa en el club que le vio crecer y con el que buscará escribir un nuevo capítulo en su carrera.