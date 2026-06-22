¡Bombazos con los descensos de los árbitros en LaLiga!

La temporada en Primera y Segunda División ya ha terminado y están claros los equipos que militarán en los dos primeros niveles del fútbol nacional. Con ello también llegan las evaluaciones de los árbitros y… los ascenso y los descensos para la nueva temporada.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) comunicará este lunes los ‘premios’ para los que suban de categoría y el carbón para los que desciendan, entre los que este año hay una sorpresa.

Según informa Ramón Fuentes en Mundo Deportivo, al CTA no le ha temblado el pulso y se ha cargado a dos árbitros internacionales. Guillermo Cuadra Fernández y Alejandro Muñiz Ruiz descienden a Segunda División. Sin embargo el primero dejará el arbitraje en activo para pasar al VAR. Precisamente Cuadra Fernández cuenta con un grave error esta temporada con el Valencia CF de por medio en su hoja de servicios.

La roja de Cuadra Fernández a Brais Méndez en el derbi Vasco / Athletic club

Cuadra Fernández no se atrevió a señalar un claro codazo en la nariz de Carmona a Hugo Duro dentro del área cuando transcurría el minuto 24 en el Valencia – Sevilla de la jornada 15 en Mestalla.

No son los únicos, puesto que Galech Azpeteguia y Guzmán Mansilla también caen de categoría después de solo un curso en Primera División.

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BARCELONA, 23/09/2025.- El colegiado Guzmán Mansilla durante el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado entre el RCD Espanyol y el Valencia CF en el RCDE Stadium en Barcelona, este martes. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta

Por su parte los dos colegiados que, a priori, parten con más opciones de ascender son; el vasco Joan Ander González y el aragonés Carlos Muñiz Muñoz