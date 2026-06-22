El City paga una millonada para hacerse con el sustituto de Pep Guardiola, Enzo Maresca

El Manchester City ha cerrado un acuerdo con el Chelsea para incorporar a Enzo Maresca como nuevo entrenador, en una operación valorada en torno a los 17 millones de libras (19,7 millones de euros). Una cantidad que supera los 15 'kilos' que el Real Madrid puso encima de la mesa para sacar a Jose Mourinho del Benfica días atrás. El conjunto campeón de la Premier League asume el pago de una compensación económica para liberar al técnico italiano, que regresará al Etihad Stadium para tomar el relevo de Pep Guardiola.

Tras confirmarse la salida de Guardiola, el City activó de inmediato la búsqueda de su sustituto y puso el foco en un técnico que conoce bien la estructura del club. Maresca formó parte del cuerpo técnico de Guardiola durante la temporada 2022-23, curso en el que el equipo logró el histórico triplete, un bagaje que le ha situado como uno de los perfiles mejor valorados para asumir el proyecto.

Aunque su vuelta a Mánchester estaba prácticamente encarrilada, el proceso se ha dilatado por cuestiones contractuales y negociaciones entre ambas entidades. Pese a ello, el acuerdo ya está cerrado y su incorporación es inminente.

El técnico italiano, que abandonó el Chelsea el 1 de enero, seguía vinculado contractualmente al club londinense, lo que obligó a una negociación entre dos de las grandes potencias del fútbol inglés. Finalmente, ambas partes han alcanzado un entendimiento que permite desbloquear la situación a cambio de una importante compensación económica.

Según avanzan medios como 'Sky Sports', el Manchester City abonará alrededor de 17 millones de libras para liberar definitivamente al entrenador de 46 años, que ya queda habilitado para iniciar su etapa en el Etihad.

Para el Chelsea, la operación supone un ingreso relevante en un contexto de reestructuración deportiva tras una etapa inestable en el banquillo.

Un ascenso meteórico desde Leicester hasta la élite europea

El regreso de Maresca a Mánchester llega tras una trayectoria ascendente en los banquillos. Tras su etapa como asistente de Guardiola, inició su carrera como primer entrenador en el Leicester City, donde logró el ascenso a la Premier League en su primera temporada.

Ese éxito le abrió las puertas del Stamford Bridge, donde aterrizó en el verano de 2024, consolidando su reputación como técnico de perfil táctico y metodológico.

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Pese a su salida del club londinense a comienzos de año, su prestigio no se ha visto afectado. Durante su etapa en el Chelsea conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes 2025, títulos que han reforzado su candidatura para liderar el nuevo proyecto del Manchester City tras la era Guardiola.