Se confirma la espantada: Martín Demichelis se la juega al RCD Mallorca

Martín Demichelis ha dejado de ser entrenador del RCD Mallorca. El club bermellón anunció oficialmente la salida del técnico argentino, poniendo fin a una etapa que apenas se ha prolongado durante unos meses y que ha estado marcada por la delicada situación deportiva de la entidad.

Demichelis en sala de prensa / REAL MALLORCA

La marcha de Demichelis se produce después de que el RB Leipzig abonara la cláusula de rescisión del entrenador, que pondrá rumbo a la Bundesliga para iniciar una nueva etapa en el fútbol alemán. El técnico había renovado recientemente su vinculación con el Mallorca, aunque finalmente ha decidido aceptar la propuesta del conjunto germano.

El argentino llegó al banquillo bermellón el pasado mes de febrero con el objetivo de reconducir la situación del equipo tras la salida de Jagoba Arrasate. Sin embargo, su paso por Son Moix ha sido breve y su salida ha sorprendido tanto a la entidad como a buena parte de la afición mallorquinista.

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Objetivo: acertar con el relevo

Ahora, el Mallorca deberá afrontar la búsqueda de un nuevo entrenador en un momento clave de la planificación deportiva. La dirección deportiva trabaja ya en diferentes alternativas para liderar el proyecto del conjunto balear de cara a la próxima temporada, mientras Demichelis afrontará el reto de dirigir al RB Leipzig en la Bundesliga.