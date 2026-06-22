Declaración racista de un exjugador del Atlético de Madrid en la televisión pública serbia

El exinternacional yugoslavo del Atlético de Madrid y del Werder Bremen, Rade Bogdanovic, está protagonizando una fuerte polémica tras realizar unas declaraciones racistas en la retransmisión del partido mundialista entre Bélgica e Irán (0-0). El exjugador, ahora comentarista televisivo, virtió estos ataques de odio en la televisión pública serbia RTS.

El exfutbolista aseguró en directo que los jugadores negros "no aguantan concentrados durante los 90 minutos de un partido" en una de sus intervenciones realizadas el domingo por la noche.

"A este nivel, siendo el último defensor, fallar un balón parado y acabar expulsado... Siempre he dicho que estos jugadores, y no soy racista, pero los jugadores negros no tienen la concentración necesaria para aguantar más de 60 a 80 minutos", afirmó Bogdanovic, de 56 años, en plena retransmisión.

El comentario hacía referencia a la expulsión en el minuto 67 del defensa belga de origen congoleño Nathan Ngoy, de 23 años, tras una acción defensiva que derivó en su tarjeta roja después de una falta cometida tras una pérdida de balón.

Intentos de justificación sin rectificación

Bogdanovic, que inició su carrera en el Zeljeznicar Sarajevo en 1987 y se retiró en 2004 en el Al-Wahda Club de Emiratos Árabes Unidos, trató posteriormente de matizar sus palabras, aunque sin rectificar el fondo de su afirmación: "Yo jugué con ellos. Cuando disputábamos partidos, a veces teníamos que vigilar a nuestros propios jugadores para que no cometieran un error".

El presentador del programa invitó al exfutbolista a reconsiderar sus declaraciones en directo, pero Bogdanovic no corrigió nada. "Si quisiéramos entrar en detalles, podríamos hacerlo. También cometen errores. Evidentemente, no generalizo, pero la mayoría carece de concentración y luego se producen situaciones de este tipo", insistió el jugador del Atlético de la temporada 97/98. Fue uno de los tantos fichajes 'pufos' de aquel Atleti presidido por Jesús Gil.

Bogdanovic (Atlético) compite con Abelardo (FC Barcelona) en el curso 97/98 / SD

Antecedentes de declaraciones similares

No es la primera vez que el exjugador serbio se ve envuelto en la polémica por comentarios de este tipo. En 2019 ya había generado críticas tras relacionar el bajón de rendimiento del Borussia Dortmund con la presencia de "cuatro jugadores negros en defensa" en aquel tramo de la temporada en la Bundesliga.

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Los comentarios de Bogdanovic suscitaron la condena de los mismos en las redes sociales. Sin embargo, la RTS no ha comentado ni se ha disculpado por las declaraciones de Bogdanovic, y un día después lo ha vuelto a tener en el estudio como analista para el partido entre Argentina y Austria.