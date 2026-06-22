France Pierron apartada de la tele tras su crítica a Doku (Bélgica): "Ni que tuvieras que cortar tu el cordón umbilical"

La periodista deportiva francesa France Pierron se ha visto envuelta en una fuerte controversia tras unas declaraciones realizadas sobre la decisión del futbolista belga Jérémy Doku de abandonar temporalmente la concentración de Bélgica para desplazarse a Inglaterra y acompañar a su esposa durante el nacimiento de su hijo.

Durante una intervención televisiva, Pierron cuestionó la decisión del jugador y defendió que la participación en una gran competición internacional constituye una oportunidad única en la carrera de cualquier futbolista. Sin embargo, fueron especialmente sus comentarios sobre el papel del padre durante el parto los que generaron una oleada de críticas en redes sociales y medios de comunicación.

«Voy a decir lo que pienso porque esto me escandaliza especialmente. No sé si es porque soy mujer o porque soy un poco retorcida y no tengo corazón. Pero no lo entiendo», afirmó la periodista antes de señalar que muchos futbolistas «matarían por estar en tu lugar» en una cita mundialista.

France Pierron / Captura L'Equipo

Pierron fue más allá al referirse al nacimiento de un hijo como «un momento asqueroso», matizando posteriormente la expresión, y sostuvo que «el padre no sirve para nada» durante el parto, calificando su papel como el de «un extra». También se preguntó si el hijo de Doku «le guardará rencor por no haber cortado el cordón umbilical».

Rechazo entre los aficionados

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de rechazo entre aficionados, periodistas y usuarios de redes sociales, que consideraron sus palabras desafortunadas y alejadas de la sensibilidad actual respecto a la implicación de los padres en el nacimiento y cuidado de sus hijos.

La polémica adquirió mayor dimensión al trascender que la periodista había sido apartada temporalmente de sus funciones mientras se evaluaba el impacto de sus comentarios. El debate ha reabierto la discusión sobre la conciliación entre la vida profesional y familiar de los deportistas de élite, así como sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación al abordar este tipo de decisiones personales.

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Por su parte, la decisión de Doku de acompañar a su familia fue respaldada por numerosos aficionados y analistas, quienes defendieron que el nacimiento de un hijo constituye un acontecimiento vital que trasciende el ámbito deportivo y justificaron plenamente su ausencia temporal de la concentración.