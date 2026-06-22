Cuándo juega España el próximo partido del Mundial: fecha y hora del partido frente a Uruguay

España jugará su último partido de la primera fase de grupos del Mundial frente a Uruguay. ¿Cuándo se juega este partido? El choque será decisivo para conocer el rival de dieciseisavos de final. La selección puede quedar primera, segunda o incluso tercera dependiendo del resultado de este encuentro.

Tras el empate inicial frente a Cabo Verde (0-0) y la victoria contra Arabia Saudí (4-0), el último compromiso que deben afrontar los de Luis de la Fuente será contra Uruguay, a priori, la selección de mayor nivel de este grupo H. Una vez superado este partido, las fases de eliminatoria dictarán el camino de la Selección, aunque dependiendo del resultado en el partido que les enfrenta a Uruguay su rival sería más o menos asequible.

Con cuatro puntos en su casillero y una diferencia de goles de +4, La Roja cuenta con un amplio margen para mantenerse entre los equipos que avanzarán de ronda. Incluso en el escenario más desfavorable, sus opciones de quedar fuera serían mínimas debido a su ventaja respecto a otros terceros clasificados. Ya no puede quedar cuarta bajo ningún concepto. La única opción de caer eliminada es no ser una de los 8 mejores terceros. Algo poco probable con los 4 puntos y el +4 goles actuales. El reto ahora es evitar a Argentina en dieciseisavos de final.

España se enfrentará en su tercer partido ante Uruguay. La selección sudamericana, dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, será el rival de la selección. El precedente entre ambas selecciones se remonta a la Copa Confederaciones 2013, cuando la selección venció 2-1 con goles de Pedro Rodríguez y Roberto Soldado.

Tras este encuentro se iniciará la fase final del torneo con el comienzo de los dieciseisavos de final que se disputarán del domingo 28 de junio al sábado 4 de julio.

Lamine Yamal celebra su gol durante el España - Arabia Saudí del Mundial 2026 / efe

Fecha, hora y dónde ver el partido

España cerrará la fase de grupos frentre a Uruguay en la madrugada del próximo viernes 26 al sábado 27, a las 02:00 (hora peninsular). Será la primera vez que el combinado español juegue en este horario, debido al cambio de hora respecto a Estados Unidos. Este partido se jugará en México, concretamente en el estadio de Guadalajara.

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Al igual que el resto de partidos entre España y Uruguay se podrá ver gratuitamente a través de La 1 de Televisión Española y online a través de la página web y aplicación de RTVE Play. También se emite en el canal DAZN Mundial, que cuenta con los derechos televisivos de los 104 partidos del Mundial 2026 y que está disponible en las plataformas de DAZN, Movistar Plus+ y Orange TV. El partido también se puede seguir a través de Superdeporte.es