España saca la calculadora en el Mundial: las cuentas tras el empate de Uruguay y Cabo Verde

España afronta la última jornada de la fase de grupos con el pase a las eliminatorias de dieciseisavos del Mundial 2026 prácticamente garantizado. El empate registrado entre Uruguay y Cabo Verde ha dejado a la selección dirigida por Luis de la Fuente en una posición muy favorable, hasta el punto de que ya tiene asegurado no terminar en la última plaza del Grupo H.

Con cuatro puntos en su casillero y una diferencia de goles de +4, La Roja cuenta con un amplio margen para mantenerse entre los equipos que avanzarán de ronda. Incluso en el escenario más desfavorable, sus opciones de quedar fuera serían mínimas debido a su ventaja respecto a otros terceros clasificados. Ya no puede quedar cuarta bajo ningún concepto. La única opción de caer eliminada es no ser una de los 8 mejores terceros. Algo poco probable con los 4 puntos y el +4 goles actuales. El reto ahora es evitar a Argentina en dieciseisavos de final. Los supuestos:

Victoria

Las cuentas para España son relativamente sencillas. Una victoria frente a Uruguay le otorgaría el liderato del grupo de manera automática, independientemente de lo que ocurra en el encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudí.

Empate

Si el choque ante los uruguayos termina en empate, el combinado español también conservaría la primera posición salvo una circunstancia muy poco probable: una goleada de grandes dimensiones de Cabo Verde a Arabia que le permitiera superar a España en la diferencia de goles. En ese caso, los españoles caerían al segundo puesto.

Derrota

La única situación que impediría a España acabar como líder sería una derrota frente a Uruguay. Con ese resultado, los sudamericanos alcanzarían cinco puntos y adelantarían a La Roja en la clasificación. España finalizaría entonces segunda si Arabia Saudí gana o empata ante Cabo Verde, mientras que descendería a la tercera plaza si el conjunto africano consigue la victoria.

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Mikel Oyarzábal celebra uno de sus goles ante Arabia Saudí en el partido del Mundial ante Atlanta. / Lavandeira Jr / EFE

El cruce

La posición final en el grupo puede resultar decisiva de cara a los cruces de dieciseisavos. En este contexto, terminar primero en el Grupo H podría representar una ventaja significativa. El líder se enfrentará al segundo clasificado del Grupo J, una plaza que actualmente parece disputarse entre Austria y Argelia. Por el contrario, el segundo del Grupo H tendría un rival mucho más exigente: el campeón del Grupo J, una posición que, salvo sorpresa mayúscula, apunta a quedar en manos de Argentina.