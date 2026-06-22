El gol de Salah y su vínculo con Benicàssim

Mohamed Salah es uno de los mejores jugadores africanos de este siglo. A sus 34 años recién cumplidos, ya sabe lo que es ganar casi de todo. Suiza, Italia o Inglaterra le han visto golear y convertirse en un icono mundial, además de ser el mejor jugador de la historia de Egipto. Lidera su selección en el Mundial, asegurando su clasificación a dieciseisavos de final tras sólo dos encuentros disputados. Un empate ante Bélgica y una victoria frente a Nueva Zelanda les dejan como líderes de grupo a falta de su duelo contra Irán. Salah marcó y asistió en la cita contra los de Oceanía, alcanzando los 66 tantos en 116 encuentros con Egipto en la que era la primera victoria mundialista de su historia. Casi nada del que apodan 'El Faraón' en su segundo Mundial. Pero no ha sido un camino de rosas el de Salah.

Podemos remontarnos a 2018, año de Copa del Mundo que se iba a celebrar en Rusia. Los ingleses se medían con el Real Madrid en la final de la Champions cuando un lance con Sergio Ramos hizo que ambos se fueran al suelo, lesionándose el hombro el bueno de Salah. Tuvo que retirarse de la final y su preocupación fue a más cuando le dijeron que el Mundial corría peligro. Era una carrera contrarreloj para llegar a la histórica cita, algo que finalmente pudo hacer. Marcó dos goles en las dos derrotas de los suyos ante la anfitriona Rusia y la floja Arabia Saudita. Uno de sus sueños se había cumplido contra todo pronóstico y ello fue gracias en gran parte a una visita a la Comunitat Valenciana. Concretamente a Benicàssim.

Recuperación 'milagrosa' en Benicàssim

Benicàssim es conocido por su espectacular zona de villas cargadas de historia y sus largas playas. En la provincia de Castellón, se trata de uno de los mejores lugares de veraneo de toda España. Pero Salah no fue a tomar el sol, asistir al FIB o tirarse por los toboganes de Aquarama. Ni mucho menos. Su propósito era recuperarse del hombro y allí es donde se encontraba su fisio de máxima confianza: Rubén Pons. Con el ramadán por medio, se dedicó a entrenar mucho de día y comer de lo lindo por la noche, momento en el que degustó varias paellas propias de la zona. Su hombro se recuperó y el jugador pudo abanderar a su país en 2018 de igual manera que está haciendo en 2026.

Noticias relacionadas

Con Salah en Benicàssim. / SD

Pasado y futuro de Salah

Tras llegar a Europa vía Basilea en 2012 y marcharse al Chelsea unos meses antes de la famosa 'reamuntada' del Valencia CF a los suizos, tuvo una breve aventura en la Fiorentina como ensayo para su explosión. Mourinho no lo tenía en gran estima en su Chelsea, por lo que se le abrieron las puertas de la Roma, donde empezó a destacar, llamando la atención del Liverpool, equipo que pagó 42 kilos por él y club en el que dio el salto definitivo como uno de los mejores goleadores del mundo. Actualmente se encuentra sin equipo y en pocas semanas dará a conocer su futuro. Novias no le faltan, desde luego.