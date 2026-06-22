Julián Álvarez pide salir del Atlético: "Hablé con la gente del club, lo mejor es un traspaso"

Estalla el caso Julián Álvarez. El FC Barcelona necesitaba un gesto del delantero argentino para avanzar en su fichaje y el futbolista, el objetivo número uno de la dirección deportiva liderada por Deco para el '9', no lo pudo dejar más claro después de la victoria de la albiceleste contra Austria. El jugador del Atlético de Madrid aseguró que "lo mejor para todos es una transferencia" y reveló que ya ha trasladado a "la gente del club" que desea "cumplir su sueño".

"La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró la 'araña' en 'ESPN'. Aunque él mismo es consciente que debe estar centrado en el Mundial, no pudo esconder su voluntad de cambiar de aires este verano y aterrizar en el Spotify Camp Nou. No mencionó al Barça en ningún momento, pero tampoco hizo falta.

Después de unas semanas de culebrón aparentemente tranquilas, Julián realizó el movimiento que el Barça necesitaba para desencallar las negociaciones con el Atlético de Madrid. El club colchonero se negaba en banda a hablar del traspaso, pero el posicionamiento público del futbolista marca un antes y un después. Ahora mismo parece absolutamente imposible que el exjugador del Manchester City se vuelva a enfundar la camiseta rojiblanca.

Según ha podido saber Sport, el contacto entre la dirección deportiva azulgrana, con Joan Laporta muy implicado en primera persona, y el entorno del futbolista es prácticamente diario y, pese a estar en Estados Unidos apoyando a Julián, se comunican a todas horas. Tanto los agentes de la 'araña', encabezados por Fernando Hidalgo, como las personas que participan en la operación mantienen conversaciones frecuentes con el club catalán. Aunque desde fuera pueda parecer que las últimas semanas han sido más tranquilas, la realidad es que el Barça sigue extremadamente pendiente de todo lo que rodea al delantero argentino.

La hoja de ruta blaugrana

La estrategia del Barça sigue siendo clara. En los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se consideraba que se habían dado pasos importantes en los últimos meses y todo quedó refrendado tras el Argentina-Austria, en el que Julián Álvarez jugó alrededor de media hora y tuvo una ocasión muy clara para marcar. En la entidad entendían que una declaración firme sobre su deseo de vestir de azulgrana ayudaría a desbloquear una operación compleja y esta llegó incluso antes de lo esperado.

La intención del Barça es intensificar las conversaciones una vez finalice el Mundial. Por ahora no está previsto presentar una segunda oferta de manera inmediata, aunque tampoco es una posibilidad que pueda descartarse tras el paso de Julián. En los despachos creen que este no es el momento de acelerar más de la cuenta con el jugador centrado en la competición.

Veremos cuál es la reacción a estas palabras por parte del Atlético de Madrid, que estaba ganando tiempo. En el club rojiblanco conocían perfectamente el interés azulgrana y eran plenamente conscientes de los contactos que existen desde hace muchos meses entre el Barça y el entorno de Julián. Mantenían la calma mientras trabajaban en su propia planificación, pero las declaraciones del atacante lo cambian todo.

Gil Marín, en Barcelona

De hecho, según pudo saber SPORT, uno de los máximos responsables del Atlético, Gil Marín, estuvo este lunes en Barcelona acompañado por varios ejecutivos. Su visita, sin embargo, no tuvo ninguna relación con el mercado de fichajes ni con la situación de Julián Álvarez. Fuentes consultadas explican que se trató de reuniones vinculadas al ámbito financiero y empresarial, algunas de ellas relacionadas con CaixaBank.

Tampoco hubo ningún encuentro con Laporta ni con Deco. El director deportivo azulgrana se encuentra estos días en Brasil, aunque sigue trabajando a distancia en la planificación de la plantilla. En el club destacan que la tecnología permite mantener un seguimiento constante de todas las operaciones y que la actividad de la dirección deportiva continúa con total normalidad.