Julián Álvarez le pide al Atlético de Madrid que lo venda: "Hablé con el club y lo mejor es un traspaso, quiero cumplir un sueño"

El denominado caso Julián Álvarez ha dado un giro importante tras las declaraciones del delantero argentino después del Argentina - Austria en el Mundial. ¡Ha estallado! El atacante ha admitido su intención de salir del Atlético de Madrid en este mercado... y así se lo ha hecho saber a los dirigentes rojiblancos. Objetivo del FC Barcelona, Julián ha asegurado que la mejor opción "para todos" es una transferencia.

Tras la victoria de la selección argentina ante Austria, el delantero fue claro al ser preguntado por su futuro y no ocultó que su situación está abierta. "La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, ni hacerme el otro. Yo trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar y...". Interrupido por la pregunta del periodista, "¿si hay algo bueno, se va?", continuó en el micrófono de ESPN: "Creo que lo mejore para todos es una trasferencia y quiero cumplir mi sueño".

La 'Araña' se ha descarado públicamente para forzar una venta por parte del Atlético de Madrid, con el que tiene ocntrato hasta 2030 y una cláusula de 500 millones, si bien, según medios como 'Sport', habría una cantidad que podría liberarlo y que rondaría los 120 millones.

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El Barça, muy pendiente de la operación

Desde el entorno del club azulgrana se mantiene un interés firme y conversaciones con los agentes de Julián. Según 'Sport', de hecho, el contacto entre la dirección deportiva del Barça, con Joan Laporta implicado de forma directa, y el entorno del jugador es prácticamente diario.