El loco verano de Tim Payne: viral en redes sociales... y salto a un nuevo equipo

El Club Olimpia de Paraguay ha sorprendido en el mercado de fichajes con la incorporación del internacional neozelandés Tim Payne. El lateral derecho, de 32 años, se incorporará al conjunto paraguayo una vez finalice su participación con Nueva Zelanda en el Mundial de 2026.

Tim Payne, con la selección de Nueva Zelanda / @timpayne__

Payne se ha convertido en una de las historias más llamativas de la Copa del Mundo. El defensor, que militaba en el Wellington Phoenix, pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido a convertirse en un fenómeno viral durante el torneo, multiplicando su popularidad en las redes sociales y atrayendo la atención de aficionados de todo el mundo.

De una punta a otra del mundo

El internacional neozelandés afrontará así su primera experiencia en el fútbol sudamericano, reforzando a uno de los clubes más históricos del continente. Olimpia, campeón del Torneo Apertura paraguayo y clasificado para competiciones internacionales, apuesta por la experiencia y la versatilidad del defensor para fortalecer su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada.

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La llegada de Payne no solo supone un refuerzo deportivo para el conjunto franjeado, sino también un importante impacto mediático, ya que el futbolista se ha convertido en una de las grandes revelaciones extradeportivas del Mundial gracias a su inesperada popularidad.