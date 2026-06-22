Confusión de Mendieta con Kempes en directo

Siguen desarrollándose las narrativas de cada selección en la fase de grupos de este Mundial 2026. El Dallas Stadium fue el escenario en el que se jugó el Argentina - Austria, lugar en el que Messi volvió a hacer historia. El delantero argentino se convierte en el máximo goleador mundialista con 17 goles. El hattrick ante Argelia ya le posicionó en un empate a 16 junto al gran delantero alemán, ya retirado, Miroslav Klose.

Entre los comentaristas de RTVE Play estuvo presente el exvalencianista Gaizka Mendieta, no faltó a la cita el histórico delantero argentino y exvalencianista también, Mario Alberto Kempes. En el minuto 35, instantes previos al tanto de Leo Messi, la cámara enfocó al palco en el que suelen aparecer sentadas infinidad de celebridades. El plano se cerró mostrando únicamente a Kempes, el estadio jaleó, en concreto la afición argentina presente al verle en el vídeomarcador, y Mendieta, junto al resto de comentaristas, confundió al mítico delantero con otra celebridad.

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Carlos Subiela

Los comentaristas hablaron de Tony Romo, ex-quarterback que jugó toda su carrera profesional en los Dallas Cowboys de la NFL. Todos los comentaristas confundieron a una estrella con otra y queda para el recuerdo el despiste entre leyendas exvalencianistas.