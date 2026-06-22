El gol con el que Messi ha hecho historia en los mundiales

Lionel Messi volvió a demostrar por qué su nombre ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol. El capitán argentino estuvo a punto de alcanzar un récord legendario apenas a los ocho minutos de partido, pero el destino le obligó a esperar. Un penalti que podía convertirle en el máximo goleador de la historia de los Mundiales terminó fuera de la portería. Sin embargo, Messi nunca ha entendido los errores como un final, sino como el punto de partida de una nueva oportunidad.

Lejos de acusar el golpe, el argentino mantuvo la calma y siguió liderando el juego de la Albiceleste. Su recompensa llegó poco antes del descanso, en una acción que resumió toda una carrera. No estaba Jordi Alba, su socio habitual durante años en el FC Barcelona y ahora también en el Inter Miami, pero la jugada tuvo el mismo aroma de siempre.

Facundo Medina encontró el camino hacia el pase atrás que tantas veces ha servido para conectar con el '10'. Messi apareció donde mejor sabe hacerlo, recibió el balón y definió con la precisión de los elegidos para superar al portero rival. Un gol de los que llevan su firma: lectura perfecta del espacio, control del tiempo y una ejecución impecable.

El tanto no solo adelantó a Argentina en el marcador. También permitió a Messi alcanzar una cifra histórica. Con su decimoséptimo gol en los Mundiales, el rosarino se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competición. Nadie ha marcado más que él.

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Hasta ese momento compartía el récord con Miroslav Klose, autor de 16 goles. Ahora, en solitario, Messi ocupa la cima de una clasificación reservada para las mayores leyendas del fútbol. Lo hizo, además, de la manera que mejor le representa: después de un tropiezo, levantándose para escribir otra página inolvidable de su carrera. Porque Messi puede fallar. Lo que nunca deja de hacer es volver para convertir el error en historia.