Así son los cruces del Mundial en estos momentos

Una de las situaciones de mayor interés tras cada partido es ver cómo están los cruces en el Mundial. Con España en estos momentos primera y Austria como segunda hasta que se dispute, como mínimo, el Jordania-Argelia, en el Grupo J, el combinado rojiblanco sería el rival de los pupilos de Luis de la Fuente. Y si supera esa ronda, el rival sería el ganador del República Democrática del Congo-Ghana. Por el momento, eso sí, es solo con el escenario actual a falta de más de una jornada y media por disputarse, pero si España termina como primera de grupo su camino sería más 'sencillo' sobre el papel. ¿Qué le tocaría en los siguientes duelos?

Lado uno del cuadro / BBC

El cruce entre el ganador del Estados Unidos-Ecuador y el Egipto-República Checa sería el rival en cuartos de final de una selección española que solo se vería las caras con un 'coco' como Alemania o Marruecos en el supuesto de llegar a las semifinales. Cabe recordar que Brasil, Francia, Inglaterra, Portugal y Argentina, entre otros, irían por el otro lado.

¿Cuáles son los cruces más emocionantes?

En estos momentos, Argentina se mediría a Uruguay en los dieciseisavos de final del torneo, pero Uruguay juega la última jornada contra España y todo podría ser peor incluso para los uruguayos y 'mejor' para los de Lionel Messi. Por su parte, Inglaterra y Portugal serían el cara a cara por excelencia de una ronda que además trae recuerdos de batallas entre ambos.

Francia tendría un particular cara a cara contra Costa de Marfil en una ronda en la que el cuadro africano puede llegar como una de las revelaciones después de demostrar una fantástica cara en los dos primeros encuentros. No solo Diomandé, sino a nivel coral. Mientras, Brasil, que lleva una victoria y un empate, se enfrentaría en dieciseisavos a Japón, uno de los combinados que mejor fútbol ha demostrado estar haciendo.

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Lado dos del cuadro / BBC

En caso de que las grandes favoritas vayan superando rondas, en estos momentos Francia y Brasil se verían las caras en octavos. Y el ganador de ese partido jugaría contra Inglaterra o Portugal. Más cómodo lo tendría Argentina, cuyo camino a semis sería medirse a Uruguay, a Australia o Irán y al que gane de los cuatro siguientes: Canadá, Bélgica, Paraguay y Colombia.