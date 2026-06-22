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Todo lo que se sabe sobre el polémico futuro de Raphinha

La lesión le impide estar disponible ante Escocia en el último partido de fase de grupos

Podría abandonar la concentración mundialista debido a problemas personales relacionados con una fuerte crisis financiera

La exhibición de Bouaddi contra Brasil.

La exhibición de Bouaddi contra Brasil.

@ramaalvarezc / @ramaalvarezc

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Carlos Subiela

El futuro del atacante brasileño es toda una incógnita. Se conoce desde hace meses que el Barça quiere darle salida y su traspaso se resolvería tras disputarse el Mundial. La situación, según rumores, podría cambiar de manera radical y Raphinha abandonaría la concentración debido a unos probolemas personales relacionados con una crisis financiera.

Vampeta, exfutbolista brasileño y campeón del Mundial en 2002, revelaba en Red Cast el mal momento que vive el jugador: "Como me llegó, Raphinha está pasando por problemas familiares y financieros muy difíciles". También afirmó lo que supondría para Raphinha el fichaje por otro club: "Una transferencia a otro club representará para él un punto de inflexión"

Vampeta: "Pido a Dios que se facilite su transferencia al Al-Hilal"

Desde el entorno familiar de Raphinha desmienten las declaraciones de Vampeta. El primo del futbolista, Igor Padilha, contestó: "Vas a tener que explicar estas mentiras, amigo".

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Centrándonos en lo deportivo, lo seguro y confirmado es la ausencia de Raphinha en el partido ante Escocia. La lesión es delicada y será tratado para recuperarse cuanto antes del muslo derecho. Es duda por sus problemas físicos, sus rumores extradeportivos de momento son solo "chisme".

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