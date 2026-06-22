El Sevilla FC pretende regalar a su estrella mundialista en este mercado de fichajes
La entidad hispalense espera obtener una cifra cercana a los 12 millones de euros por Rubén Vargas, con el Trabzonspor muy interesado
Rubén Vargas podría abandonar el Sevilla durante el presente mercado de fichajes. Según informa Diario AS, el Trabzonspor se ha interesado por la situación del internacional suizo, que cuenta con opciones de cambiar de aires este verano mientras deslumbra con Suiza en el Mundial.
El conjunto turco sigue de cerca al atacante sevillista y estudia la posibilidad de presentar una oferta para hacerse con sus servicios. Por su parte, el Sevilla no vería con malos ojos una salida del futbolista siempre que la propuesta económica se ajuste a sus pretensiones.
Las cifras de la operación
La entidad hispalense espera obtener al menos 12 millones de euros por la venta de Vargas, una cantidad que permitiría al club continuar con su proceso de reestructuración deportiva y económica de cara a la próxima temporada.
El internacional suizo, que ha despertado interés en varios mercados europeos mientras juega el Mundial con Suiza, se encuentra ahora pendiente de la evolución de las negociaciones. Mientras tanto, el Sevilla sigue trabajando en la planificación de la plantilla, consciente de que las posibles salidas serán clave para afrontar nuevas incorporaciones durante el verano.
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