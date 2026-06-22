El Sevilla FC pretende regalar a su estrella mundialista en este mercado de fichajes

Rubén Vargas podría abandonar el Sevilla durante el presente mercado de fichajes. Según informa Diario AS, el Trabzonspor se ha interesado por la situación del internacional suizo, que cuenta con opciones de cambiar de aires este verano mientras deslumbra con Suiza en el Mundial.

Ruben Vargas of Sevilla FC celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and CA Osasuna at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on November 8, 2025, in Sevilla, Spain. AFP7 08/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v CA Osasuna - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El conjunto turco sigue de cerca al atacante sevillista y estudia la posibilidad de presentar una oferta para hacerse con sus servicios. Por su parte, el Sevilla no vería con malos ojos una salida del futbolista siempre que la propuesta económica se ajuste a sus pretensiones.

Las cifras de la operación

La entidad hispalense espera obtener al menos 12 millones de euros por la venta de Vargas, una cantidad que permitiría al club continuar con su proceso de reestructuración deportiva y económica de cara a la próxima temporada.

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El internacional suizo, que ha despertado interés en varios mercados europeos mientras juega el Mundial con Suiza, se encuentra ahora pendiente de la evolución de las negociaciones. Mientras tanto, el Sevilla sigue trabajando en la planificación de la plantilla, consciente de que las posibles salidas serán clave para afrontar nuevas incorporaciones durante el verano.