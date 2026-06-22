La única oferta que tiene Rafa Mir: estos son los planes del Sevilla con el ex del Valencia CF

El futuro de Rafa Mir sigue siendo uno de los asuntos pendientes que el Sevilla espera resolver antes del inicio de la pretemporada. En el club nervionense existe el deseo de encontrar una salida para el delantero antes de que la plantilla regrese al trabajo, fijado para los primeros días de julio.

Los futbolistas están citados en Sevilla el próximo 3 de julio, a excepción de aquellos que hayan participado en competiciones internacionales. La intención de la entidad es que Rafa Mir no forme parte de esa vuelta al trabajo, evitando así la repercusión mediática que generaría su presencia, tal y como informaba el Diario As.

Además del aspecto deportivo e institucional, la posible marcha del atacante supondría un alivio económico para las arcas sevillistas. El contrato del jugador contempla un salario bruto cercano a los cuatro millones de euros por temporada, una cifra importante para un club que continúa muy condicionado por los límites salariales.

Sin embargo, la situación jurídica del futbolista complica cualquier decisión drástica. Al no existir una sentencia firme y haberse presentado un recurso contra la condena, el Sevilla no dispone de base legal suficiente para ejecutar un despido procedente. Entre las alternativas que se contemplan, como publicaba As, figura una suspensión de empleo y sueldo, una medida similar a la aplicada en su día por el Celta de Vigo con Santi Mina en un caso de características parecidas.

28/05/2026 El futbolista Rafa Mir a su llegada a la Audiencia Provincial de Valencia, a 28 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El juicio penal analiza los hechos ocurridos en agosto de 2024 tras una denuncia por agresión sexual y lesiones interpuesta por una joven, un caso por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de diez años y medio de prisión para el deportista, mientras que las acusaciones personadas mantienen sus respectivas peticiones de condena de cara a las sesiones de vista oral. POLITICA Jorge Gil - Europa Press / Jorge Gil - Europa Press / Europa Press

Interés de Oriente Medio

Mientras tanto, la prioridad sigue siendo encontrar un destino para el delantero cartagenero. A día de hoy, la vía con más opciones parece encontrarse en Oriente Medio, según dicho medio. De hecho, varios clubes de esa región ya mostraron interés por el jugador durante las dos últimas temporadas. No obstante, Mir rechazó entonces esa posibilidad y optó por continuar su carrera mediante cesiones, primero en el Valencia y posteriormente en el Elche.

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Con el inicio de la pretemporada cada vez más cerca, el tiempo juega en contra del Sevilla, que trabaja contrarreloj para resolver una situación que se ha convertido en uno de los principales frentes abiertos del verano.