El Almería sentencia a Rubi tras perder el ascenso a Primera División y ya negocia con su revelo en el banquillo
Las negociaciones avanzan con optimismo para que García Pimienta tome las riendas del club indálico
La UD Almería avanza en la planificación de la próxima temporada y ya tiene un nombre marcado en rojo para dirigir al equipo: García Pimienta. Según informa Diario de Almería, las conversaciones entre ambas partes se encuentran muy avanzadas y el técnico catalán es el principal candidato para convertirse en el nuevo entrenador rojiblanco.
El acuerdo, no obstante, todavía depende de un aspecto clave: la situación contractual de Rubi. El actual entrenador del conjunto almeriense mantiene un año más de contrato y la llegada de García Pimienta queda supeditada a que el club alcance un acuerdo para la rescisión de ese vínculo.
La dirección deportiva considera que el perfil de García Pimienta encaja con la idea de juego que se pretende implantar en el equipo. El técnico ha destacado en los últimos años por su apuesta por el fútbol de posesión, el protagonismo con balón y el desarrollo de jugadores jóvenes, características que han llamado la atención de la entidad almeriense.
Negociaciones por buen camino
Mientras se resuelve la situación de Rubi, las negociaciones continúan avanzando y el optimismo es creciente en ambas partes. De cerrarse definitivamente la operación, el Almería iniciaría una nueva etapa en el banquillo con uno de los entrenadores más cotizados del mercado nacional.
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