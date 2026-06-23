Cristiano Ronaldo pasa facturas a sus 'haters' tras su doblete en el Mundial

Cristiano Ronaldo aprovechó su actuación en la contundente victoria de Portugal sobre Uzbekistán para responder a quienes habían cuestionado su vigencia en la élite del fútbol. El delantero portugués, autor de un doblete, recordó las críticas recibidas en los últimos tiempos y dejó claro que sigue siendo determinante a pesar de sus 41 años.

Tras el encuentro disputado en Houston, el capitán luso lanzó un mensaje dirigido a quienes dudaban de su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel. “Muchos pensaban que ya estaba acabado o que había llegado el momento de retirarme”, vino a señalar el atacante, que volvió a demostrar su calidad con una actuación decisiva. Siempre, 23 años así...”, contestó al ser preguntado por las críticas.

"La opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especialmente para mí y para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada porque, como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien, cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así… Pero bien, tenía una buena respuesta, yo y mis compañeros, que era lo que queríamos, estábamos bien posicionados, jugábamos bien, jugábamos con las líneas arriba. Y cuando es así, es muy difícil parar Portugal, no es coincidencia que marcamos cinco goles. Hoy en día en el fútbol es muy difícil y la verdad que estoy muy contento. Ahora a descansar y seguir para lo próximo."

Ronaldo aseguró que su principal fortaleza sigue siendo la confianza en el trabajo diario. El portugués destacó que el esfuerzo, la disciplina y la constancia han sido fundamentales para mantenerse entre los mejores futbolistas del mundo durante más de dos décadas.

Houston (United States), 23/06/2026.- Portugal`s Cristiano Ronaldo celebrates a goal against Uzbekistan during the FIFA World Cup 2026 Group K soccer match held at Houston Stadium, Texas, USA, 23 June 2026. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES / MIGUEL A. LOPES / EFE

Sus récords

Con sus dos goles, se convirtió en el único futbolista capaz de marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, ampliando aún más una trayectoria repleta de récords. Pese al logro individual, Ronaldo quiso destacar el rendimiento colectivo de Portugal. El delantero elogió el crecimiento del equipo y la confianza existente dentro del grupo, subrayando que los éxitos personales tienen valor, pero que el objetivo principal sigue siendo alcanzar las metas deportivas de la selección.

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Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23, 2026 in Houston, Texas. AFP7 23/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;ZSPORT;ZSOCCER;Portugal;Uzbekistan;Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“Los récords siempre son especiales, pero lo realmente importante es cumplir los objetivos del equipo”, afirmó un Ronaldo satisfecho por el resultado y convencido de que el apoyo de sus compañeros fue clave para alcanzar una nueva noche histórica.