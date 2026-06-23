Los 3 récords goleadores que ha roto Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Tras el empate ante la RD Congo, la semana en Portugal ha sido muy tensa. La figura de Cristiano Ronaldo y su rol en el equipo han despertado una guerra civil en el vestuario, que ha trascendido a las redes sociales. Tras toda la polémica, Cristiano Ronaldo ha metido un doblete en 45 minutos y se ha convertido en el primer jugador de la historia que anota al menos un tanto en 6 mundiales distintos. Además, ya es el máximo goleador de su país en la historia de las copas del mundo y el segundo jugador más veterano que anota en un Mundial.

Tres goles en sus primeros tres mundiales

Cristiano Ronaldo necesitó 140 minutos para meter su primer gol en una Copa del Mundo. Fue en el segundo partido de la Copa del Mundo de 2006, contra Irán. Ronaldo anotó desde el punto de penalti y sumó su primer y único gol de aquel torneo, en el que Portugal cayó en semifinales ante Alemania.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, Cristiano debutó como capitán de su país en una Copa del Mundo ante Costa de Marfil. Desde ese momento ha llevado el brazalete hasta el día de hoy. Ese día no marcó y tuvo que esperar hasta el segundo partido, ante Corea del Norte. Por el momento, el país asiático nunca ha vuelto a jugar un Mundial y aquel día Portugal les ganó 7-0. Cristiano Ronaldo marcó un gol y dio una asistencia. Cristiano Ronaldo no volvió a marcar ni a asistir durante ese torneo, en el que su selección cayó en octavos de final ante España.

El Mundial de 2014 fue desastroso para Portugal. Cayeron ante Alemania, empataron ante Estados Unidos y solamente consiguieron la victoria ante Ghana. Cristiano anotó su único gol del torneo en el partido que ganó su selección, pero no sirvió para lograr el pase a octavos de final.

El internacional portugués Cristiano Ronaldo, tras el partido que su selección empató con la de la República Democrática del Congo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ MIGUEL A. LOPES / MIGUEL A. LOPES / EFE

De momento, ocho goles en sus últimos 3 mundiales

El Mundial de Rusia 2022 fue la Copa del Mundo más goleadora de Cristiano. El jugador anotó 4 goles, 3 de ellos en su debut. El hat-trick que le metió a España en el primer partido ha sido el único que ha conseguido hasta el momento en un Mundial. En la segunda jornada de la fase de grupos le metió un gol a Marruecos y parecía que sus cifras ese torneo iban a ser estratosféricas, pero no consiguió volver a ver portería en todo el torneo. Portugal cayó en octavos de final ante Uruguay.

En el Mundial de Qatar 2022 anotó solamente 1 gol. Fue ante Ghana en el primer partido del torneo. No volvió a meter y Portugal cayó eliminada ante Marruecos en cuartos de final. Cristiano Ronaldo recibió muchas críticas por su papel con la selección.

En la Copa del Mundo de 2026 no comenzó con buen pie. En el debut ante la RD Congo ni siquiera tiró a portería y le llovieron las críticas. Durante el segundo partido de la fase de grupos, Cristiano ha respondido a las críticas con 2 goles en 45 minutos. Con estos dos tantos, no solamente se ha convertido en el primer jugador de la historia que anota en 6 Mundiales distintos, sino que ha roto 2 récords más.

Su segundo gol ante Uzbekistán se ha convertido en el máximo goleador de Portugal en la historia de los mundiales. Ha superado a Eusebio, que tenía 9. Eusebio anotó todos sus goles en un único Mundial, que se celebró en Inglaterra en 1966.

Los otros dos récords que ha roto en los primeros 45 minutos ante Uzbekistán

Además, con 41 años 4 meses y 2 días, Cristiano es el segundo jugador más veterano en meter un gol en un Mundial. La lista la encabeza Roger Milla, que anotó con 42 años y 39 días. El tercer puesto lo ocupa Pepe, que fue compañero de Cristiano, y metió gol con 39 años y 283 días.

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Con este doblete ante Uzbekistán en la primera parte, Ronaldo amplía su leyenda en las Copas del Mundo y por el momento ha silenciado las críticas en torno a su figura. Aun así, todavía habrá que ver cómo evoluciona la relación con sus compañeros de selección.