Así funciona el protocolo por tormenta eléctrica que paraliza los partidos del Mundial

El partido que enfrentaba a Francia e Irak tardó en reanudarse después del descanso más de 2 horas pero ¿por qué?. La respuesta es sencilla, que el encuentro tardará tanto en reanudarse fue debido al estricto protocolo por tormenta eléctrica, un protocolo marcado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que podría afectar a más partidos durante el Mundial.

El protocolo es el mismo que se utilizó este verano durante el Mundial de Clubes. La normativa estipula que si un rayo impacta o existen señales de descarga eléctrica en un radio de 13 kilómetros, el público debe ponerse a cubierto dentro del estadio y los jugadores deben ir a los vestuarios, comenzando en ese momento una cuenta regresiva de 30 minutos. Si durante ese período no ha caído otro rayo, el partido se reanuda, sin embargo, si cae otro rayo, la cuenta de 30 minutos se vuelve a establecer.

Messi celebra su gol a Austria junto a Thiago Almada en Dallas. / CHARLOTTE WILSON / AFP

Messi y Mbappé no bajan el pie del acelerador

Lionel Andrés Messi Cuccittini volvió a poner su nombre en lo más alto de la historia tras anotar un doblete ante Austria, con el primer gol Messi se convertía en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Con el segundo tanto ponía la cifra del récord actual en 18 goles, un hito que antes de comenzar el Mundial poseía Miroslav Klose con 16 dianas.

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A la cifra de 16 goles llegó ayer tras su doblete, Kylian Mbappé, el delantero galo ha marcado 4 goles en los dos partidos que ha disputado en esta edición mundialista, un ritmo goleador vertiginoso, que podría acechar el récord recientemente alcanzado por Leo Messi.