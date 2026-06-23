Doku regresa para la 'final' contra Nueva Zelanda

Doku nunca tuvo ninguna duda, para él no había nada más importante que el nacimiento de su hijo. Ni un Mundial. Por eso, aunque su marcha desatara algunas críticas, pidió un permiso especial para ausentarse de la convocatoria y marcharse a Londres. Ahora, el jugador del Manchester City ha vuelto con sus compañeros de selección con el objetivo de certificar el pase a dieciseisavos de final.

La selección belga publicó un comunicado a través del que anunciaban el regreso del jugador: “Felicitamos a Jeremy Doku y a su familia por el nacimiento de su primer hijo, Praise. Con la aprobación y acompañado por uno de nuestros médicos del equipo, Jeremy viajó a Londres para estar con su esposa en este momento tan especial. Se reincorporará al equipo mañana por la noche en Seattle, mientras continúan los preparativos para el próximo partido contra Nueva Zelanda”.

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Muy criticado por France Pierron

Aunque la amplia mayoría de la gente comprendió la decisión de Jeremy Doku, el extremo belga también ha recibido algunas críticas muy duras. Las que más repercusión han tenido han sido de parte de la presentadora de televisión France Pierron, que le recriminó: “Jugar un Mundial es un sueño hecho realidad y miles de futbolistas matarían por estar en tu lugar. ¿Y vas a renunciar a eso para estar presente en el nacimiento de tu hijo? Lo siento, el padre no tiene ninguna función. Es un extra. Solo te toma de la mano y posa para la foto”.

Estas palabras provocaron un fuerte rechazo en redes sociales y France Pierron pidió disculpas a través de X. “Expresé una opinión personal en un debate. Estas declaraciones son mías y no reflejan una postura colectiva. Lamento si os han sorprendido, ofendido o herido”, explicó la presentadora.

El canal de televisión L’Equipe, en el que France había dicho estas palabras, emitió un comunicado el pasado lunes en el que se desmarcaron de unas palabras “muy alejadas a los valores del grupo” , pidieron disculpas al futbolista y han decidido apartar a la periodista hasta el final de la temporada.

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Un partido fundamental

Doku, que se perdió el partido de la jornada 2 ante Irán, llega con las energías renovadas y estará disponible para jugar la tercera jornada de la fase de grupos contra Nueva Zelanda. Bélgica todavía no sabe lo que es ganar un partido de este Mundial y necesita los 3 puntos para asegurar su clasificación para los dieciseisavos de final. El desborde y la velocidad de Doku serán claves para que su selección consiga la victoria.