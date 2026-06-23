Oficial: El Dépor cambia de nombre

El Deportivo ha hecho oficial este martes el cambio de su denominación social y, desde ahora, la entidad pasará a llamarse Real Club Deportivo de A Coruña, dejando atrás la histórica nomenclatura de «La Coruña». La decisión, aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, pone fin a un proceso de consulta impulsado por el club entre sus abonados y socios.

La masa social respaldó de forma mayoritaria la modificación del nombre. Cerca del 80% de los votos emitidos se mostraron favorables al cambio, en una consulta en la que participó más de la mitad del censo con derecho a voto. Posteriormente, la Junta de Accionistas ratificó la decisión por unanimidad.

El objetivo de la entidad es adaptar su denominación a la toponimia oficial de la ciudad, «A Coruña», tanto en castellano como en gallego. El cambio se enmarca dentro del proceso de actualización institucional del club, coincidiendo además con la celebración del 120 aniversario y el regreso del conjunto blanquiazul a Primera División.

La modificación también tendrá reflejo en la identidad corporativa del club, ya que el escudo y otros elementos institucionales se adaptarán a la nueva denominación oficial. La histórica referencia a «La Coruña» desaparece así del nombre social de una de las entidades más emblemáticas del fútbol español.

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Luz verde por parte de los socios

El cambio ha generado debate entre la afición deportivista, dividida entre quienes defienden la tradición vinculada al nombre histórico y quienes consideran necesaria la adaptación a la denominación oficial de la ciudad. En cualquier caso, la decisión final ha recaído en los propios socios, que han dado luz verde a una nueva etapa en la historia del club.